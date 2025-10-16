Qui, 16 de Outubro

"A Fazenda 17": enquete mostra qual participante deve sair do programa na quarta roça

Fernando, Rayane e Yoná disputam a votação do público para continuar no reality da Record

Fernando, Rayane ou Yoná: quem vai sair de "A Fazenda 17"?Fernando, Rayane ou Yoná: quem vai sair de "A Fazenda 17"? - Foto: Divulgação/Record

O eliminado da quarta roça de “A Fazenda 17” será conhecido nesta quinta-feira (16). As parciais das enquetes apontam quem deve sair do reality entre Fernando, Rayane e Yoná.

Fernando Sampaio, ator e apresentador de 47 anos, aparece com menos votos para permanecer no programa em todas as simulações. Na Enquete do Uol, ele tem 13,17%. Já na pesquisa do site Notícias da TV, ele ficou com 16,63%.

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, tem 35,86% dos votos no portal Uol. A mesma enquete aponta Yoná Sousa, que participou do “Ilhados com a Sogra”, com 50,97%.
 

Vale lembrar que os espectadores de “A Fazenda” votam para escolher quem eles querem que continue no programa. O reality é apresentado por Adriane Galisteu, da Record. 
 

