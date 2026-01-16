Voto Único do público para os paredões passa a ter peso de 70%; o da Torcida valerá 30%

A- A+

A edição 26 do Big Brother Brasil segue contando com o Voto Único e Voto da Torcida para os paredões da casa, mas com alteração no peso de cada um deles.



Misto, o sistema de votação terá no voto por CPF, o chamado Voto Único, o peso de 70%. Já o da Torcida, passa a valer 30%.



O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (16) pelo apresentador Tadeu Schimdt, e veio como uma das novidades da edição.





Vale lembrar que no Voto da Torcida, o público pode votar quantas vezes quiser. Já o Voto Único aceita que se vote apenas uma vez, por paredão.



Anjo e Paredão

E no fim de semana vai ser dado o start para as dinâmicas da Prova do Anjo e da formação do Paredão.



Neste sábado (17), será conhecido o primeiro Anjo da edição. E no domingo é a vez do primeiro Paredão da casa ser formado - com Aline Campos e Ana Paula Renault já emparedadas pelas dinâmicas do Big Fone e do contragolpe.



E também na noite desta sexta, o Líder Alberto Cowboy, colocou cinco participantes na Mira.



Além da pernambucana Maxiane, foram para a berlinda temporária Milena, Breno, Paulo Augusto e Samira.



No domingo, Cowboy escolhe um deles para enfrentar o Paredão.



Haverá também o indicado pela casa. E, dessa forma, o Paredão triplo estará formado.

