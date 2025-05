A- A+

FAMOSOS "Vou intubar. Reza, te amo": Malu Valle lembra de última mensagem de Paulo Gustavo Atriz participou, ao lado de Déa Lúcia, de edição especial do "Sem Censura" em homenagem ao artista

A atriz Malu Valle relembrou nesta sexta-feira o último contato que teve com Paulo Gustavo antes do ator e humorista não resistir às consequências da Covid-19 em 2021. Durante edição especial do programa "Sem Censura", da TV Brasil, em homenagem ao artista, Malu lembrou da última mensagem que o amigo enviou antes de precisar ser intubado durante a internação.

"Ele me mandou 'eu vou entubar aqui em meia hora. Vai ser melhor para mim. Reza. Te amo'", relembrou a artista.



Malu também contou que, depois do velório, ela e outros amigos se reuniram, e um detalha da mensagem chamou a atenção:

"A gente precisava se apegar a alguma coisa. Fui ler a mensagem para as pessoas, e ele tinha mandado bem no horário que ele veio a falecer, 21h12. São coisas... é muito doido".

Além da atriz, participaram da conversa com a apresentadora Cissa Guimarães a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, o roteirista Fil Braz, também amigo do artista, e Beatriz Coelho, amiga e assessora de imprensa de Paulo Gustavo.

Malu foi a diretora da primeira peça encenada por Paulo. Além disso, eles contracenaram em obras como a icônica trilogia "Minha Mãe é uma Peça", onde ela interpretou a vizinha de Dona Hermínia, Dona Lourdes.

