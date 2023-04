A- A+

CELEBRIDADES "Vou no banheiro Ruth e volto Raquel", diz Jojo Todynho sobre os efeitos da menstruação Influenciadora e apresentadora também falou do inchaço na fase pré-menstrual, o sintoma mais comum entre as mulheres

A apresentadora Jojo Todynho usou suas redes sociais para falar sobre menstruação. Um período normal na vida da mulher, mas que causa efeitos que "tira a gente do eixo", usando as palavras da própria influenciadora.

"Por que a gente menstrua? mulher não tem um dia de paz. TPM e mulher não combina. Jesus, parece que tudo acontece para tirar a gente do eixo. Eu vou no banheiro Ruth e volto Raquel e vamos ficando pior", relatou ela de modo cômico pelo Instagram.

Todynho afirma que já é estressada naturalmente, mas que na famosa Tensão Pré-Menstrual (TPM) os ânimos ficam ainda piores e que nem o chocolate resolve, visto que, em razão da dieta, ela não pode comer. Nos vídeos, a influenciadora também reclama que está se sentindo inchada e que os exercícios na academia, que faz diariamente, não parecem fazer efeito nesse período.

"O feriado está chegando, devia estar com essa barriga zerada", afirma.



Inchaço no período menstrual

O inchaço é tido como um dos sintomas pré-menstruais mais desagradáveis para as mulheres podendo chegar até 2,5 quilos a mais na balança. Isso acontece devido à variação hormonal característica desse período. Na fase lútea (última fase do ciclo menstrual, quando os óvulos já saíram do ovário), a alteração do nível de progesterona pode levar o corpo à retenção de líquidos e de sódio. Logo após a ovulação, o volume plasmático (de líquido no sangue) aumenta, atingindo seu valor máximo dois dias antes do sangramento.

Apesar de ser algo normal, se o inchaço for muito intenso e estiver isolado em apenas alguma parte do corpo, é importante ficar atenta, pois pode ser o indicativo de algum problema maior. o incômodo certamente vai desaparecer com o fim da menstruação.

Como evitar?

As mulheres devem ficar muito atentas principalmente na alimentação durante este período. Dê preferência a alimentos ricos em água (frutas e vegetais), como: melancia, morango, pêra, melão, abacaxi, tomate cru, cenoura, couve flor e rabanete.

Evitar colocar muito sal na comida, diminuir o consumo de alimentos industrializados e processados, assim como aqueles muito gordurosos e açúcar refinado. é essencial que as mulheres bebam muita água durante todo o período e pratiquem exercícios que melhoram a circulação, para auxiliar na eliminação do excesso de líquidos retidos no organismo.

Se possível, inclua técnicas de relaxamento (respiração profunda, yoga e meditação) e pequenas pausas durante o dia. Elas podem te ajudar nessa fase. Sessões de drenagem linfática também contribuem para amenizar o inchaço. Além de ser relaxante, ajuda a circulação sanguínea e linfática.

