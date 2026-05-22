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SÉRIES "Vought Rising", série derivada de "The Boys", ganha primeiro teaser; confira Spin-off vai explorar a origem da Vought e a criação dos primeiros Supers nos anos 1950

O Prime Video divulgou nesta sexta-feira (22) o primeiro teaser de "Vought Rising", novo spin-off de "The Boys". A prévia chega poucos dias após a exibição do último episódio da produção criada por Eric Kripke.

Ambientada na década de 1950, em Nova York, a série acompanha o início da Vought International e os primeiros experimentos envolvendo o Composto V. A trama também aborda a criação dos primeiros Supers e acontecimentos anteriores à história principal já conhecida pelo público.

No elenco, Jensen Ackles retorna como Soldier Boy e Aya Cash volta ao papel de Tempesta, ainda usando o nome Clara Vought. Mason Dye também reprisa seu personagem, Bombástico, agora como parte do grupo original de Supers.

Também estão confirmados no elenco Elizabeth Posey, Will Hochman, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith. Vought Rising ainda não tem data oficial de estreia, mas é esperada para 2027, no Prime Video.

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