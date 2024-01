A- A+

BBB 24 "Vovô" do BBB 24: Rodriguinho leva na brincadeira apelido que recebeu na casa; entenda O artista, de fato, já tem duas netas desde os 39 anos; hoje ele tem 45

O pagodeiro Rodriguinho, de 45 anos, avô desde os 39, levou na esportiva o apelido carinhoso de vovô que recebeu dos colegas de confinamento do BBB 24. O artista já tem duas netas.



Rodriguinho é cantor, compositor e produtor e nasceu em Bauru, São Paulo. Começou na música aos 10 anos de idade, no grupo infantil Toca do Coelho. Mais tarde, entrou para Os Travessos e ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda nos anos 1990.

"Vôdriguinho"

O cantor é avô de Heloísa, de 6 anos, e Haili, de 4 meses, ambas filhas de Gabriel (conhecido pelo nome artístico de Gaab), de 25 anos, e da influenciadora Michelle Alveia.

Ao receber o apelido, ele autorizou os colegas de confinamento a o chamarem de "vovô", mas advertiu: "Contanto que vocês respeitem essa patente de vovô, não tem problema". Nas redes sociais, inclusive, ele já brincou com o apelido "Vôdriguinho".

Yasmin Brunet diz que quer apelidar Rodriguinho de 'vovô' e completa: "99% das vezes ele zoa, 0,1% faz piada escrota e o resto ele fala a verdade"

Veja também

Maliciosa "Vem ser meu Carnaval do Recife": Em nova música, Ludmilla exalta a festa na capital pernambucana