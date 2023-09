A- A+

FESTIVAL 'Vozes do Amanhã' promove encontros musicais épicos no Rio de Janeiro; confira atrações Festival inédito acontece nos dias 7 e 8 de outubro, no icônico Museu do Amanhã

Leia também

• Casacor PE dá palco para Bella Schneider em show gratuito; confira

• Bruce Springsteen adia restante da turnê de 2023 para tratar úlcera

Maria Bethânia com Tim Bernardes, Marcos Valle com Tulipa Ruiz. Criolo e a sambista Leci Brandão. Sem esquecer do vibrante projeto "Alto da Maravilha", que reúne Russo Passapusso, líder da banda BaianaSystem, com a dupla Antonio Carlos & Jocafi, dona de hits da música afro-baiana.

Pois bem. Esse é o line-up do festival de música inédito, o "Vozes do Amanhã", que vai rolar nos dias 7 e 8 de outubro, no Rio de Janeiro, em uma locação, no mínimo, icônica: o Museu do Amanhã, no coração da zona portuária carioca.

Como surgiu?

Idealizado e realizado pela Syntese, Coala Music e Fábrica, o norte do festival é promover encontros épicos de diferentes gerações da música popular brasileira.

"Reunir apaixonados por música brasileira para reverenciar os grandes artistas que nosso País produziu e segue produzindo é uma das principais missões do nosso projeto. Abrir caminhos para que as próximas gerações propaguem legados em vida", comenta Negus, diretor criativo do projeto.

"Apesar de nossos planos de desenvolver o 'Vozes do Amanhã' em outros formatos, para nós, construir um senso de comunidade e movimentar o público para vivenciar a experiência da música ao vivo é de extrema relevância e traduz parte do que é a natureza do 'Vozes'", ressalta Ignacio Salvati, diretor artístico do evento.

Programação

Abrindo caminhos, no dia 7, o show “Alto da Maravilha” traz o irriquieto Russo Passapusso com a dupla Antonio Carlos & Jocafi, dona de hits inesquecíveis da música afro-baiana, que, além de tudo, são as maiores inspirações do frontman do BaianaSystem.



A super sambista Leci Brandão se apresenta junto a Criolo. Foto: Carlos Torres/Divulgação



Na sequência, a inédita junção do versátil Criolo com Leci Brandão, importante referência do samba, e o capixaba Silva.

No segundo dia, 8, abre as portas com o que promete ser um instigante encontro de Marcos Valle e a extraordinária voz de Tulipa Ruiz.

Completando a grade do domingo a esperadíssima Maria Bethânia atuando junto a Tim Bernardes. A diva baiana já havia gravado “Prudência”, um bolero composto por Bernardes, em 2020.

Nos dois dias, Tata Ogan e Petróleo Music (dupla composta pelos DJs, produtores e pesquisadores musicais DJ Nyack), conhecido pelo comando das pickups do rapper Emicida, e Eduardo Brechó, do grupo Aláfia, comandam sets entre as apresentações.

Serviço

Festival "Vozes do Amanhã"

Quando: 7 e 8 de outubro de 2023

Onde: Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1, Centro - Rio de Janeiro

Abertura dos portões: dia 7 às 17h e dia 8 às 16h

Programação:

7/10 - "Alto da Maravilha" (Russo Passapusso + Antonio Carlos & Jocafi) e Criolo convida Leci Brandão e Silva

8/10 - Marcos Valle convida Tulipa Ruiz e Maria Bethânia convida Tim Bernardes

Valor dos ingressos: de R$ 140 até R$ 200 na plataforma Ingresse

Classificação: 16 anos

Veja também

INFLUENCER DIGITAL Forbes anuncia lista com os maiores influencers do mundo; confira a relação