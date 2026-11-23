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LITORAL Vybbe de Verão reúne Nattan, Felipe Amorim e convidados no litoral pernambucano Gravado na Praia dos Carneiros, projeto chega ao público nesta terça-feira (25), em audiovisual no YouTube e nas plataformas de áudio, aproximando o forró de outros gêneros populares

O encontro entre diferentes vertentes da música popular brasileira dá o tom do Vybbe de Verão, novo projeto musical da produtora cearense Vybbe, gravado no litoral de Pernambuco.

Com Nattan e Felipe Amorim à frente, a produção reúne ainda Xand Avião, Zé Felipe, Menos é Mais e Léo Foguete em uma proposta que tem o forró como ponto de partida, mas não se limita às fronteiras do gênero.

O lançamento acontece nesta terça-feira (25), em formato audiovisual, no canal oficial da Vybbe no YouTube, além de chegar às plataformas de áudio.

A iniciativa aposta na aproximação entre diferentes vertentes da música brasileira. Piseiro, funk, sertanejo e pagode entram na mistura, em uma articulação que evidencia o diálogo cada vez mais frequente entre cenas e públicos distintos.

A proposta acompanha uma tendência de encontros musicais que atravessam os repertórios das festas, dos shows e das plataformas digitais.

A gravação aconteceu na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, e integra a campanha “Tem Verão, Tem Vybbe”, apresentada sob o slogan “a Vybbe que vai pegar o Brasil”.

Para Nattan, a ideia nasceu de conversas com Felipe Amorim e da vontade de reunir artistas próximos em um trabalho coletivo.

“O verão é minha época favorita do ano e, conversando com o Felipe Amorim, surgiu a ideia de fazermos esse projeto juntos, reunindo artistas que a gente admira, compondo, produzindo… a gente ia enviando um para o outro ideias de músicas e então pensamos: pô, bora juntar a galera na praia. Criar uma vibe. aí nasceu o Vybbe de Verão. Carneiros foi a escolha certa porque traz o calor do Nordeste e o clima que inspira nossa música, a energia sem igual que a gente aqui do Nordeste tem. Tem sido um projeto especial também porque foi onde fiz minha primeira composição. Nossos fãs podem esperar música pra dançar, curtir com a galera e aproveitar esse verão do começo ao fim”, conta o cantor.

Além da dimensão artística, a iniciativa faz parte da estratégia da empresa para diversificar sua atuação no mercado do entretenimento.

Segundo Carlos Aristides, CEO da Vybbe, os projetos próprios permitem ampliar as atividades da produtora para além do calendário de apresentações ao vivo e criar novas possibilidades comerciais para os artistas.

“A música tem uma dinâmica que vai muito além das grandes temporadas de shows. Para nós, é importante desenvolver iniciativas que mantenham nossos artistas em movimento durante todo o ano e criem novas oportunidades de negócio. Os projetos proprietários nos permitem atuar em diferentes frentes do entretenimento, ampliar conexões com o mercado e contribuir para que a música nordestina alcance cada vez mais públicos no Brasil”, afirmou.

Fundada em Fortaleza há seis anos, a Vybbe trabalha com gestão e desenvolvimento de carreiras artísticas, além da produção de iniciativas musicais.

O Vybbe de Verão integra o conjunto de ações da campanha sazonal da empresa.

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