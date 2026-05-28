Wagner Moura adota novo visual para filme de vampiros 'Flesh of the God'; veja como ele ficou
Ator aparece em um registro das filmagens usando apenas um bigode e trajando um casaco e camisa cinzas durante as gravações das cenas
Wagner Moura surpreendeu os fãs ao aparecer de visual renovado. O ator, que participa das filmagens do filme Flesh of the Gods, thriller de vampiros que protagoniza ao lado de Kristen Stewart, estrela da saga Crepúsculo (2008-2012), foi fotografado no set pelo operador de câmera Rachid Talidi, que postou o registro, nesta quarta (27).
Na foto, o ator surge caracterizado para interpretar um dos papéis principais do longa, que iniciou as filmagens neste mês nos Estados Unidos, como projeto do estúdio A24, que também produziu o filme O Aroma da Pitanga, do diretor argentino Lisandro Alonso.
Wagner Moura aparece na foto susando apenas um bigode e trajando um casaco e camisa cinzas durante as gravações das cenas.
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Sobre o filme
Com direção de Panos Cosmatos, o longa conta a história de Raoul (Wagner Moura) e Alex (Kristen Stewart), um casal que vive em Los Angeles dos anos 1980 e todas as noites deixa o apartamento luxuoso onde moram para se aventurar em “festas, hedonismo, violência e experiências intensas”, como descreve a sinopse.
O enredo ganha outra camada quando o casal conhece uma misteriosa personagem e passa a frequentar um grupo misterioso em um ambiente surreal e perigoso. O roteiro foi assinado por Andrew Kevin Walker, a partir de uma história criada em parceria com Cosmatos. A estreia do longa é prevista para o final de 2026 ou início de 2027.
O convite a Wagner foi feito após Oscar Isaac, que interpretaria seu personagem, deixar o projeto por “conflitos de agenda”. Na produção há outros nomes conhecidos como Adam McKay, Betsy Koch, Jonas Katzenstein e Maximilian Leo. Kristen Stewart também atua como produtora do filme.
A participação na produção internacional é mais um destaque na carreira do ator brasileiro, indicado ao Oscar de melhor ator por O Agente Secreto (2025), dirigido por Kleber Mendonça Filho, e vencedor do Globo de Ouro e o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes.
Veja o novo visual de Wagner Moura: