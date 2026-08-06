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CINEMA Wagner Moura atuará em "X-Men"? Ator quebra silêncio e comenta rumores Ator brasileiro afirma que nunca foi procurado pelo estúdio para interpretar o Sr. Sinistro no reboot da franquia; rumores ganharam força nas redes sociais

Os rumores de que Wagner Moura estaria cotado para interpretar o vilão Sr. Sinistro no reboot de X-Men foram desmentidos pelo próprio ator. Em entrevista ao ScreenRant, o brasileiro afirmou que nunca foi procurado pela Marvel Studios para integrar o elenco do novo filme, embora tenha admitido que gostaria de fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

"Cara, eu tenho lido essas coisas na internet, e as pessoas estão me mandando. Eu sou fã de todo esse universo, principalmente da época em que eu era criança e lia aquelas histórias em quadrinhos. Mas não tem nada. Ninguém me contatou sobre isso. É só algo que as pessoas leem. Eu adoraria", disse.



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Nas últimas semanas, especulações nas redes sociais apontavam Moura como um dos favoritos para interpretar Nathaniel Essex, o Sr. Sinistro, um dos principais antagonistas dos X-Men nos quadrinhos. Criado em 1986, o personagem é um cientista obcecado por genética e evolução, conhecido por realizar experimentos com mutantes. Entre seus poderes estão telepatia, telecinese, fator de cura e longevidade. Apesar da popularidade, o vilão nunca apareceu em um filme live-action da Marvel.

O novo X-Men marcará a introdução oficial de uma nova formação da equipe de mutantes no MCU. A direção ficará a cargo de Jake Schreier, responsável por Thunderbolts, enquanto a Marvel mantém em sigilo os detalhes da produção e do elenco.

Enquanto isso, os rumores sobre a escalação dos protagonistas continuam. Nesta quinta-feira, o site Deadline informou que o ator Kit Connor teria sido escolhido para interpretar Ciclope. Até o momento, a Marvel Studios não confirmou oficialmente nenhum nome para o elenco do longa.

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