CINEMA E CARNAVAL

Wagner Moura fala sobre boneco gigante de Olinda no talk show de Jimmy Kimmel

Durante o programa, o apresentador mostrou uma imagem da Apoteose dos Bonecos de Gigantes de Olinda

Wagner Moura foie ntrevistado por Jimmy Kimel nesta quarta-feira (4)Wagner Moura foie ntrevistado por Jimmy Kimel nesta quarta-feira (4) - Foto: YouTube/Reprodução

Wagner Moura participou do talk show "Jimmy Kimmel Live!", nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (4). Durante a entrevista, o ator de "O Agente Secreto" falou sobre a homenagem recebida no Carnaval do Recife e de Olinda. 

Ao falar sobre a popularidade do artista baiano no Brasil, o apresentador mostrou uma foto da tradicional Apoteose dos Bonecos de Gigantes de Olinda. Durante o evento, realizado no dia 16 de fevereiro, um boneco representando Wagner quando ele ganhou o Globo de Ouro desfilou pelas ruas da cidade histórica. 

"Primeiro que temos o Ozzy [Osbourne] aqui. E essa é a Lady Gaga? E esse é você?", perguntou Jimmy, apontando para a foto e reconhecendo outras figuras famosas homenageadas.
 

Wagner começou a explicar a tradição carnavalesca pernambucana. "Isso é um boneco gigante, uma coisa muito tradicional no Carnaval. O Carnaval é algo grande no Brasil. Isso é no Recife, em Olinda, onde eles têm a tradição de fazer esses fantoches gigantes", disse.

Jimmy Kimel mostrou foto do Carnaval de Olinda em seu talk showJimmy Kimel mostrou foto do Carnaval de Olinda em seu talk show. FOTO: Divulgação/YouTube

Em tom de brincadeira, o apresentador perguntou se o homenageado ganhava o boneco de presente. "É muito grande, Jimmy, eu não posso ter isso", apontou o ator. “Eu teria. Eu levaria para todas as reuniões familiares. Eu provavelmente nunca devolveria”, riu Jimmy.

Apontando para a foto, Wagner falou um pouco sobre o funcionamento do boneco gigante. “Há um cara aqui embaixo”, detalhou o ator. Jimmy continuou a fazer piada sobre o assunto: “Esse seria eu. Eu seria o cara do meu próprio fantoche. Eu acharia isso e levaria para o Oscar, é o que eu faria”. 

O boneco de Wagner Moura foi criado pelo artista Guilherme Paz, da Embaixada dos Bonecos. Além dele, o diretor Kleber Mendonça Filho e os cantores João Gomes e Bruno Mars também foram homenageados neste Carnaval com bonecos gigantes. 

