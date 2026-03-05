A- A+

CINEMA E CARNAVAL Wagner Moura fala sobre boneco gigante de Olinda no talk show de Jimmy Kimmel Durante o programa, o apresentador mostrou uma imagem da Apoteose dos Bonecos de Gigantes de Olinda

Wagner Moura participou do talk show "Jimmy Kimmel Live!", nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (4). Durante a entrevista, o ator de "O Agente Secreto" falou sobre a homenagem recebida no Carnaval do Recife e de Olinda.

Ao falar sobre a popularidade do artista baiano no Brasil, o apresentador mostrou uma foto da tradicional Apoteose dos Bonecos de Gigantes de Olinda. Durante o evento, realizado no dia 16 de fevereiro, um boneco representando Wagner quando ele ganhou o Globo de Ouro desfilou pelas ruas da cidade histórica.

"Primeiro que temos o Ozzy [Osbourne] aqui. E essa é a Lady Gaga? E esse é você?", perguntou Jimmy, apontando para a foto e reconhecendo outras figuras famosas homenageadas.



Wagner começou a explicar a tradição carnavalesca pernambucana. "Isso é um boneco gigante, uma coisa muito tradicional no Carnaval. O Carnaval é algo grande no Brasil. Isso é no Recife, em Olinda, onde eles têm a tradição de fazer esses fantoches gigantes", disse.



Jimmy Kimel mostrou foto do Carnaval de Olinda em seu talk show. FOTO: Divulgação/YouTube

Em tom de brincadeira, o apresentador perguntou se o homenageado ganhava o boneco de presente. "É muito grande, Jimmy, eu não posso ter isso", apontou o ator. “Eu teria. Eu levaria para todas as reuniões familiares. Eu provavelmente nunca devolveria”, riu Jimmy.

Apontando para a foto, Wagner falou um pouco sobre o funcionamento do boneco gigante. “Há um cara aqui embaixo”, detalhou o ator. Jimmy continuou a fazer piada sobre o assunto: “Esse seria eu. Eu seria o cara do meu próprio fantoche. Eu acharia isso e levaria para o Oscar, é o que eu faria”.



O boneco de Wagner Moura foi criado pelo artista Guilherme Paz, da Embaixada dos Bonecos. Além dele, o diretor Kleber Mendonça Filho e os cantores João Gomes e Bruno Mars também foram homenageados neste Carnaval com bonecos gigantes.

