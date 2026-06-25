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CINEMA Wagner Moura: Canal Brasil e Telecine preparam maratona de filmes para comemorar os 50 anos do ator Canais exibe produções nacionais estreladas pelo artista baiano, como "Tropa de Elite" e "Ó Paí, Ó"

Wagner Moura completa 50 anos de idade neste sábado (27). Para celebrar o aniversário do ator brasileiro conhecido internacionalmente, canais de TV por assinatura preparam programações especiais.

O Canal Brasil exibe, a partir das 11h do sábado, uma maratona de filmes nacionais estrelados pelo artista, começando pela comédia “O Homem do Futuro” (2011), de Cláudio Torres.

Em seguida, às 12h45, o canal exibe “Saneamento Básico, O Filme” (2007), de Jorge Furtado, em que Moura contracena com Fernanda Torres e grande elenco. O tom cômico continua com “Deus É Brasileiro” (2003), às 14h40, e “Ó Paí, Ó”, às 16h35.



A maratona do Canal Brasil chega ao fim às 18h15, com “Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro” (2010), de José Padilha, com Wagner de volta ao icônico papel do tenente-coronel Nascimento.

Os canais Telecine também trazem na grade do sábado uma homenagem a Wagner Moura. O Telecine Cult inicia a programação especial às 12h55, com “Marighella” (2019), único longa-metragem dirigido pelo baiano.

Na sequência, serão exibidos “Ó Paí, Ó”, às 15h45, e “Saneamento Básico, O Filme”, às 17h30. Fechando a programação do Cult, às 19h30, o público fica com um dos primeiros filmes da carreira de Wagner: “Carandiru” (2003), de Hector Babenco.

O Telecine Pipoca entra na comemoração mais tarde. O “Especial Aniversário Wagner Moura” apresenta, em sequência, a dobradinha “Tropa de Elite”, com o primeiro filme sendo exibido às 22h e logo depois, às 0h, o segundo longa da franquia.



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