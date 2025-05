Wagner Moura é o terceiro ator brasileiro premiado na competição principal em Cannes

A- A+

Wagner Moura conquistou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes pelo trabalho em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. O ator brasileiro superou o veterano Stellan Skarsgard, apontado como um dos favoritos na categoria pelo trabalho em "Sentimental value".

O ator não compareceu à premiação por conflitos com as filmagens de “11817”, de Louis Leterrier. Ele foi representado no palco do Festival por Kleber Mendonça Filho.

Este é o primeiro grande prêmio internacional conquistado individualmente pelo ator, que foi indicado ao Globo de Ouro por "Narcos". Em 2008, ele viu "Tropa de elite", de José Padilha, conquistar o Urso de Ouro do Festival de Berlim.



Wagner se tornou o terceiro ator brasileiro premiado em Cannes, sendo o primeiro homem. Fernanda Torres foi eleita a melhor atriz por "Eu sei que vou te amar", de Arnaldo Jabor, em 1986, enquanto que Sandra Corveloni levou o mesmo prêmio por "Linha de passe", de Walter Salles, em 2008.

“O agente secreto” é uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha. A trama acompanha Marcelo (Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes completam o elenco principal.

O júri da competição foi presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, que comandou o time que traz ainda a atriz americana Halle Berry, o ator americano Jeremy Strong, o cineasta mexicano Carlos Reygadas, o cineasta indiano Payal Kapadia, o diretor congolês Dieudo Hamadi, a atriz italiana Alba Rohrwacher, a escritora francesa Leila Slimani e o diretor sul-coreano Hong Sang-soo.

