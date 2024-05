A- A+

Recife Wagner Moura chega ao Recife para gravar filme de Kleber Mendonça Filho O ator foi flagrado em visita ao restaurante Leite, o mais tradicional do Recife

O ator Wagner Moura desembarcou no Recife para seu próximo papel, em um filme de Kleber Mendonça Filho. Pelos próximos meses, o astro de 'Narcos', como Pablo Escobar, e de 'Tropa de Elite', como Capitão Nascimento, protagonizará o filme "O Agente Secreto", ambientado no Recife dos anos 1970.

Nesta segunda-feira (13), Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho visitaram o Restaurante Leite, o mais antigo restaurante em funcionamento no Brasil, localizado no bairro de Santo Antônio, região central da capital Pernambucana.

Confira fotos de parte da equipe do filme que foram compartilhadas pelo restaurante:



"A gente ficou super feliz em receber aqui no Leite a equipe do filme, no almoço de boas-vindas a Wagner. Nosso livro de assinaturas ilustres ganhou mais alguns nomes", diz a publicação feita pelo restaurante.

Veja também

separação Gracyanne Barbosa se mudou para apartamento de 18m² depois de divórcio com Belo