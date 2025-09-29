Seg, 29 de Setembro

cinema

Wagner Moura critica cobrança por posicionamento político de artistas: "Não é pra todo mundo"

Ator afirmou que cada um deve decidir se deseja ou não falar sobre política

Wagner Moura ressaltou que toda arte carrega dimensão políticaWagner Moura ressaltou que toda arte carrega dimensão política - Foto: Globo/Divulgação

Wagner Moura declarou em entrevista ao jornal O Globo que é contrário à pressão exercida sobre artistas para que se manifestem publicamente em questões políticas.

O ator, conhecido por assumir posições de esquerda, afirmou que essa cobrança não deveria ser obrigatória para todos. Segundo Moura, o custo de se posicionar pode ser alto, já que muitas vezes há reações negativas nas redes sociais.

"Tenho resistência à cobrança para que artistas se posicionem. Ninguém tem que falar, porque, quando fala, tem que segurar o rojão. Não é pra todo mundo", disse.

Na semana passada, o protagonista de O Agente Secreto participou de um ato em Salvador contra as chamadas PECs da Blindagem e da Anistia. Ele subiu em um trio elétrico e chegou a cantar ao lado de Daniela Mercury.

O ator contou já ter enfrentado críticas ao manifestar sua ideologia, mas destacou que respeita os colegas que preferem não se pronunciar.

Wagner Moura também falou sobre a relação entre arte e política. Para ele, toda obra artística carrega um aspecto político, ainda que não seja a intenção inicial.

"Vamos bulir com alguma coisa dentro de você, transformar, fazer pensar. Isso é política no meu jeito de ver. Todos os meus personagens são eu, as minhas emoções, como vejo as coisas. O que a gente vê na arte não é política. Ela está por trás", afirmou.

Ele ainda acrescentou que a identificação com o humano deve vir antes da leitura política. "Se me ponho vulnerável, se me exponho de forma que a pessoa consegue se ver, começa o jogo. Ela vai ver, a partir desse caminho, os aspectos políticos, tudo que vem depois. Primeiro tem que ter a gente, senão vira uma coisa chata de gente falando de política."
 

Veja também

