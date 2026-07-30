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cinema Wagner Moura diz estar animado com papel em novo 'Onze Homens e Um Segredo' A informação foi comentada em entrevista à revista GQ

Wagner Moura confirmou que estará no novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo.

"A única coisa que posso dizer é que estou muito animado. Isso é algo que só poderia acontecer depois de O Agente Secreto", disse. Pelo filme nacional, o astro foi premiado em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

A informação foi comentada em entrevista à revista GQ. Apesar de dar poucos detalhes e não informar quem seria seu personagem, o ator elogiou o colega e diretor Bradley Cooper, com quem disse ter criado uma "ótima conexão".

No momento, Moura está em cartaz com a peça Julgamento - Depois do Inimigo do Povo que faz temporada na Europa. Após seu encerramento, o astro se dedicará ao novo projeto.

"Estou finalizando a turnê com a peça no dia 11 de agosto, e eles já estarão filmando, mas vão esperar por mim. Então, assim que acabar essa peça, vou encontrá-los para gravar", comentou.

Mais sobre o novo ‘Onze Homens’

Margot Robbie, estrela e produtora do filme, confirmou que o prelúdio se passará no Grande Prêmio de Mônaco de 1962 e acompanhará os pais astutos do vigarista Danny Ocean, o líder do assalto ao cassino de Las Vegas em Onze Homens e um Segredo.

"Antes mesmo de Danny Ocean pisar em Las Vegas, dois gênios o ensinaram tudo o que ele sabe: seus pais", provocou Robbie durante um vídeo promocional da programação da Warner Bros. para 2027. "Vocês os verão no auge de suas carreiras e, em nosso novo filme, realizando um roubo épico no Grande Prêmio de Mônaco de 1962."

De acordo com a revista The Hollywood Reporter, Moura deve interpretar o vilão do filme.

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