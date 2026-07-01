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eleições presidenciais Wagner Moura diz que "seria uma tragédia" se Flávio Bolsonaro vencesse as eleições presidenciais Ator fez as declarações durante coletiva de imprensa em Lisboa, na divulgação da peça "Um Julgamento Depois do Inimigo do Povo"

O ator Wagner Moura afirmou nesta quarta-feira (1), durante uma coletiva de imprensa em Lisboa, Portugal, que considera que uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de outubro "seria uma tragédia" para o Brasil, segundo o site português RTP.

A declaração foi feita no Centro Cultural de Belém (CCB), durante a divulgação da estreia em Portugal da peça "Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo", de Henrik Ibsen, projeto assinado pelo próprio ator e pela diretora Christiane Jatahy.

Questionado sobre o que mais o preocupa no Brasil atualmente, Wagner Moura respondeu sem hesitar:

— Que Bolsonaro ganhe de novo as eleições. Que a família dele, que Flávio Bolsonaro ganhe as eleições. Seria uma tragédia.

A frase foi destacada pela mídia portuguesa, mais do que a própria peça que o indicado ao Oscar de Melhor Ator por "O agente secreto" apresentará no país.

Wagner Moura também comentou o impacto das denúncias envolvendo o parlamentar nas pesquisas eleitorais. Para ele, o cenário demonstra que os fatos perderam força diante da disseminação de notícias falsas.

— A prova de que os fatos não importam mesmo hoje em dia é que ele, mês após mês, envolve-se num caso de corrupção, e cai nas pesquisas (apenas) dois ou três pontos. Suponho que se isto tivesse acontecido há vinte anos, acabaria com a candidatura de uma pessoa destas.

Perguntado sobre o que o povo brasileiro deveria fazer, o ator pediu mobilização e reafirmou o seu apoio ao presidente Lula.

— É perigoso. A gente tem que se mobilizar. Todos nós, a própria sociedade civil brasileira. Mobilizarmo-nos para Lula ganhar as eleições novamente.

Wagner Moura também afirmou acreditar que os Estados Unidos poderão tentar influenciar o processo eleitoral brasileiro por meio do apoio do presidente Donald Trump a Flávio Bolsonaro. Apesar disso, disse esperar que essa estratégia tenha efeito contrário.

— Que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro seja um tiro que saia pela culatra. Que haja uma reação, como já houve no Brasil. De cada vez que ele interfere na política brasileira o efeito é o contrário. Mas que eles vão entrar com tudo nas eleições do Brasil, tenho a certeza disso.

No início de junho, Donald Trump elogiou Flávio Bolsonaro um dia depois de Washington anunciar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

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