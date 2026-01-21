A- A+

teatro Wagner Moura é indicado a prêmio de teatro O ator foi indicado ao 20º Prêmio APTR de Teatro, na categoria Ator em Papel Protagonista por seu trabalho em Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo

O ator Wagner Moura foi indicado a mais um prêmio esta semana. O vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama de 2026 foi indicado ao 20º Prêmio APTR de Teatro, na categoria Ator em Papel Protagonista por seu trabalho em Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo.

Ele concorre na categoria com:

Alan Rocha - Martinho, Coração de Rei - O Musical

Diogo Vilela - O Bem-Amado

Eduardo Moscovis - O Motociclista no Globo da Morte

Gregório Duvivier - O Céu da Língua

João Cortês - Eddy - Violência & Metamorfose

A peça traz Wagner como protagonista em texto baseado na obra clássica do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, com direção da cineasta Christiane Jatahy.

A construção narra a história do médico e cientista Thomas Stockmann, que descobre que as águas do Balneário Termal de sua cidade estão contaminadas. Ao tentar alertar as autoridades para proteger a população e os turistas, ele vê suas intenções fracassarem e acaba condenado como Um Inimigo do Povo, acusado de querer prejudicar economicamente a cidade e de ignorar a vontade da maioria.

A indicação ao Prêmio APTR de Teatro vem em meio às expectativas para uma possível indicação de Moura ao Oscar 2026. A lista de indicados será anunciada nesta quinta-feira (22).



Veja também