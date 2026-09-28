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filmes Wagner Moura e Kristen Stewart trabalharão juntos mais uma vez em filme de Olivier Assayas A produção será filmada na França e na Alemanha a partir de fevereiro de 2027. Além de Moura e Stewart, o elenco principal reúne Vicky Krieps e Riley Keough

Wagner Moura e Kristen Stewart vão trabalhar juntos novamente, desta vez em Spiritual World, novo filme do diretor francês Olivier Assayas. Os dois já dividiram o elenco de Flesh of the Gods, longa de vampiros ainda inédito nos cinemas, e agora voltam a contracenar no projeto.

A produção será filmada na França e na Alemanha a partir de fevereiro de 2027. Além de Moura e Stewart, o elenco principal reúne Vicky Krieps e Riley Keough.

Na história, Kristen Stewart interpreta uma jovem clarividente atormentada por premonições misteriosas. O filme é descrito como uma obra que segue uma linha semelhante à de Personal Shopper, de 2016, também dirigido por Assayas e estrelado pela atriz, mas com uma abordagem mais sensual.

Wagner Moura também já trabalhou com o cineasta francês em Wasp Network: Rede de Espiões. Stewart, por sua vez, protagonizou, além de Personal Shopper, Acima das Nuvens, também dirigido por Assayas.

Enquanto se prepara para o novo longa, o ator está envolvido nas filmagens do prelúdio de Onze Homens e um Segredo, produção estrelada por Bradley Cooper e Margot Robbie.

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