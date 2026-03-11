Wagner Moura é um dos apresentadores da premiação do Oscar 2026; brasileiros reagem

A- A+

Wagner Moura está confirmado no palco do Oscar 2026. Nesta quarta-feira (11), o ator baiano foi anunciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como um dos apresentadores da premiação.

O anúncio garante a presença do brasileiro no palco da cerimônia mesmo se ''O Agente Secreto'' sair sem nenhuma vitória na noite deste domingo (15). Wagner também disputa a estatueta pelo Oscar de Melhor Ator contra Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Timothée Chalamet.

Dobradinha latina?

Essa última divulgação dos apresentadores do Oscar 2026 provocou uma mobilização nos comentários da publicação feita pelo perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no Instagram. Os fãs brasileiros celebraram a presença de Wagner Moura entre os nomes, além de especularem qual categoria o ator pode apresentar.

''Bora botar molho nesse palco'', expressou um fã, enquanto um seguidor profetizou a vitória do diretor de fotografia brasileiro por "Sonhos de Trem": ''Wagner vai anunciar o Adolpho Veloso como vencedor da categoria Melhor Fotografia''.

O ator chileno Pedro Pascal também vai apresentar uma categoria no Oscar 2026 e alguns fãs brasileiros estão com a expectativa que ele divida o palco com Wagner Moura na cerimônia. Os atores latinos são amigos desde 2016 quando se conheceram durante as filmagens de "Narcos" na Colômbia.

''Será que teremos Wagner Moura e Pedro Pascal juntos?'', questionou uma fã na publicação da Academia.

Transmissão ao vivo do Oscar 2026

A cerimônia da 98ª edição do Oscar 2026 acontece no próximo domingo (15), a partir das 18h30 (horário de Brasília) com o tapete vermelho. No Brasil, a transmissão será exibida na TV Globo, HBO Max e TNT. “O Agente Secreto’’ concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.



Confira os anunciados da públicação:

