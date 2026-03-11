Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OSCAR 2026

Wagner Moura é um dos apresentadores da premiação do Oscar 2026; brasileiros reagem

O ator disputa a estatueta pelo Oscar de Melhor Ator por sua atuação ''O Agente Secreto''

Reportar Erro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios do Oscar 2026 Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios do Oscar 2026  - Foto: Divulgação

Wagner Moura está confirmado no palco do Oscar 2026. Nesta quarta-feira (11), o ator baiano foi anunciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como um dos apresentadores da premiação. 

O anúncio garante a presença do brasileiro no palco da cerimônia mesmo se ''O Agente Secreto'' sair sem nenhuma vitória na noite deste domingo (15). Wagner também disputa a estatueta pelo Oscar de Melhor Ator contra Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Timothée Chalamet. 

Leia também

• Kleber Mendonça Filho agradece apoio ao ''O Agente Secreto'' e fala sobre o futuro; veja vídeo

• "O Agente Secreto" conquista prêmios no Satellite Awards às vésperas do Oscar

• ''O Agente Secreto'' deve sair sem estatuetas do Oscar 2026, prevê Variety; entenda

Dobradinha latina?
Essa última divulgação dos apresentadores do Oscar 2026 provocou uma mobilização nos comentários da publicação feita pelo perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no Instagram. Os fãs brasileiros celebraram a presença de Wagner Moura entre os nomes, além de especularem qual categoria o ator pode apresentar. 

''Bora botar molho nesse palco'', expressou um fã, enquanto um seguidor profetizou a vitória do diretor de fotografia brasileiro por "Sonhos de Trem": ''Wagner vai anunciar o Adolpho Veloso como vencedor da categoria Melhor Fotografia''.  

O ator chileno Pedro Pascal também vai apresentar uma categoria no Oscar 2026 e alguns fãs brasileiros estão com a expectativa que ele divida o palco com Wagner Moura na cerimônia. Os atores latinos são amigos desde 2016 quando se conheceram durante as filmagens de "Narcos" na Colômbia. 

''Será que teremos Wagner Moura e Pedro Pascal juntos?'', questionou uma fã na publicação da Academia. 

Transmissão ao vivo do Oscar 2026
A cerimônia da 98ª edição do Oscar 2026 acontece no próximo domingo (15), a partir das 18h30 (horário de Brasília) com o tapete vermelho. No Brasil, a transmissão será exibida na TV Globo, HBO Max e TNT. “O Agente Secreto’’ concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Confira os anunciados da públicação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por The Academy (@theacademy)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter