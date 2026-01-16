A- A+

CINEMA Wagner Moura exalta paternidade e cita criação dos três filhos: "É o que define a minha vida" Em campanha de divulgação de 'O agente secreto' no exterior, ator abre intimidade familiar no programa americano 'The Drew Barrymore Show'

Wagner Moura abriu parte da intimidade familiar ao participar do talk show "The Drew Barrymore Show", programa de entrevistas comandado pela atriz Drew Barrymore e transmitido pela emissora americana CBS.

Em conversa descontraída, o brasileiro falou sobre os desafios — e "aprendizados" — de criar três filhos adolescentes, tema que ele definiu como parte central da sua vida. O ator esteve no programa para divulgar " O agente secreto" (2025), longa dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Aos 49 anos, Wagner Moura vive um momento especial na carreira. Ele acaba de conquistar o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por sua performance no filme, que também saiu vencedor na categoria de melhor filme em língua não inglesa. A produção ainda garantiu o Critics Choice Award na mesma disputa, consolidando seu destaque internacional.



Pai de Bem, de 19 anos, Salvador, de 15, e José, de 13, todos frutos do casamento com a fotógrafa Sandra Delgado, o ator comentou com franqueza acerca da experiência da paternidade. "Ser pai é o que define principalmente a minha vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo. E é uma aventura. Você comete erros, você diz coisas que não deveria ter dito, toma decisões que não deveria ter tomado. E o que aprendi é que temos de nos perdoar", ressaltou ele.



Drew Barrymore aproveitou o gancho para comentar que, depois de se tornar mãe de duas meninas, passou a enxergar essa fase como uma espécie de "carma" — no sentido de missão pessoal. O brasileiro concordou e relembrou o quão jovem era quando entrou no universo da paternidade. "Eu tinha apenas 29 para 30 anos quando fui pai", afirmou.



A apresentadora, então, brincou: "Em anos masculinos isso é tipo 12 anos. Acho que realmente nós mulheres crescemos mais rápido". O brasileiro não deixou passar e completou, arrancando risos da plateia: "Eu vejo meus filhos com as namoradas e eles são meio ogros e elas ficam tipo: 'Que bobão'".

Enquanto diverte o público nos talk shows, Wagner Moura também mantém os fãs atentos à temporada de premiações. A lista de indicados ao Oscar 2026 será divulgada em 22 de janeiro, e a expectativa é alta para que ele apareça entre os concorrentes a melhor ator, enquanto "O agente secreto" pode disputar a estatueta de melhor filme internacional. A ver.

