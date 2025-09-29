A- A+

CINEMA Wagner Moura fala da expectativa com o Oscar e da relação com a cidade de Salvador Devoto de Santa Luzia, cuja igreja na capital baiana visita anualmente, ator conta porque fez questão de estrear em sua cidade natal

Dois dos três filhos de Wagner Moura fazem participação na nova peça do ator, "Um julgamento - depois do inimigo do povo", que estreia na próxima sexta-feira (3), no Trapiche Barnabé, em Salvador, e será apresentada de 23/10 a 3/11, no CCBB no Rio de Janeiro.

Salvador, de 14 anos, filho do meio do ator com a fotógrafa Sandra Delgado, e José, de 12, caçula do casal, aparecem em vídeo no meio do espetáculo, numa cena em que dão um depoimento sobre o pai, misturando realidade e ficção na narrativa.

É bem no momento em que o personagem de Wagner vai às lágrimas na montagem, e o fato de ver a imagem dos rebentos na tela carrega de emoção essa passagem do espetáculo - e própria vida real do artista.

— Eu estou vendo meus filhos ali, é um gatilho total - conta o ator,. que ainda é pai de Bem, de 18 anos.

Wagner conta que, como precisava de duas crianças para interpretar seus filhos na peça, perguntou primeiro aos próprios rebentos se eles topariam a aventura:

— O meu mais velho estuda cinema, quer dirigir, escreve super bem. Esses outros dois, não têm nenhuma relação... Aí, eu falei: "Querem fazer?". O do meio disse: "Eu quero!". O pequeno falou: "Não" (mas aparece também no vídeo, dizendo justamente que não quer participar). Levei Salvador para uma leitura com a Chris (Christiane Jatahy, diretora da peça) e quando ele fez a leitura, a gente ficou assim: "Caramba!". Achamos que fez muito bem. Nunca tinha visto ele atuando.

Após passar por Zurique (onde seria o primeiro ator sul-americano a receber o Golden Eye Award no Festival de Cinema de Zurique) e Nova York para cumprir a agenda do filme "O agente secreto", que pode render ao ator uma indicação ao Oscar, Wagner chega a Salvador nessa terça-feira (30), véspera da estreia da peça, que marca sua volta aos palcos 16 anos depois de encenar "Hamlet".

Ele fez questão iniciar as apresentações do espetáculo em sua cidade natal, onde tem um apartamento de frente para o mar no Porto da Barra, e sempre aproveita para dar um mergulho na região. Dias atrás, Wagner também subiu no trio elétrico de Daniela Mercury, durante manifestação contra a PEC da blindagem e projeto de anistia.

O ator se emocionou quando deu de cara com a igreja de Santa Luzia, que fica vizinha ao Trapiche Barnabé, localizado no bairro do Comércio.

— Tem uma cena do espetáculo em que abro a porta do espaço para a cidade. A primeira vez que abri, dei de cara com igreja. Não tinha me ligado que era na mesma região onde ela fica. Sou devoto de Santa Luzia. Todo dia 13, dia dela, eu vou à igreja. Ela é padroeira dos olhos (por tradição e por conta da etimologia do seu nome, que vem do latim "lux", que significa luz). Tive uma coisa nos olhos há um tempo, e comecei a ir lá sempre - releva ele, contando sobre uma espécie de promessa que fez.

Ele conta que fez também toda uma manobra para que o encerramento de "Hamlet" acontecesse na cidade em que nasceu. E, dessa vez, fez o mesmo para que estreasse lá.

— Essa cidade é muito importante para mim. Meu filho do meio tem esse nome. É tanto amor e axé que sinto quando estou aqui... Me alimento da troca que eu tenho com as pessoas daqui, do quanto reconheço nelas. Olhar para os meus amigos daqui me informa sobre quem eu sou. E isso me dá muita força — afirma o ator. - Me sinto protegido estreando aqui, esse povo me acolhe, me dá boa onde, energia. Sou uma pessoa feliz na vidam mas sou feliz em Salvador de um jeito diferente. Sabe quando o avião está pousando e você sente que tá chegando em casa? Só sinto isso aqui. Aí, abre a porta e é aquele 'mormação'. Isso é só em Salvador. Então o meu axé é aqui, sabe? De alguma forma, quando faço alguma coisa fora do Brasil, sinto que, se sou especial de alguma forma, é porque eu sou daqui. É porque ninguém que está lá fora viveu o que vivi aqui, relações, a cultura que trago daqui. Isso é o que me faz interessante, no trabalho e na vida. No mundo, a gente é o que a gente passou na vida. Quero estar aqui sempre.

Wagner desejava estrear não só em Salvador como fora de um teatro convencional. Queria fazer da estreia um evento. E tudo indica que será... Só se fala dessa estreia na cidade. Os ingressos, a R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) esgotaram em minutos após a abertura das vendas.

Mas, afinal, Wagner, e o Oscar, a gente vai levar?

— Ah, Maria, a gente super quer ser indicado e tudo mais, mas sabe o que acho, honestamente? É cedo para dizer, tem muito filme para estrear, muito chão. Mas, até o momento, a gente tá muito bem parado, bem direitinho.

Veja também