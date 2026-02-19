A- A+

CRÍTICA Wagner Moura faz desabafo sobre o ICE: "Até eu tenho medo de encontrá-los. Eles podem te matar" O brasileiro também traçou um paralelo entre a situação política do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro e o atual governo Donald Trump.

O ator Wagner Moura voltou a criticar a Agência de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos por sua política de deportação de imigrantes durante o governo Donald Trump.

Em entrevista ao jornal espanhol El País publicada nesta quarta-feira, 18, o brasileiro afirmou que até mesmo ele, um artista indicado ao Oscar de Melhor Ator, teme encontrar agentes do ICE na rua.

"Estamos atravessando um momento muito feio; até eu tenho medo de me deparar com o ICE", pontuou o protagonista de O Agente Secreto. Ao lado da esposa Sandra Delgado e dos filhos Bem, Salvador e José, Moura mora em Los Angeles, na Califórnia, há cerca de sete anos.

"Digo isso porque reajo de maneira explosiva quando vejo uma situação de injustiça ou de autoritarismo diante dos meus olhos. Agora, não sei se conseguiria fazer isso. Esses caras podem te matar", afirmou. "Conheço muitos latinos que estão escondidos em casa, sem levar os filhos à escola", revelou.

O brasileiro também traçou um paralelo entre a situação política do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro e o atual governo Donald Trump. "Vivemos tempos muito tristes. É curioso como se repetem os mesmos padrões que ocorreram no Brasil. Por exemplo, demonizar os atores, os artistas, os jornalistas e as universidades", disse o ator.

"A extrema-direita no Brasil foi muito eficaz em transformar, diante das pessoas, os artistas brasileiros em inimigos do povo. Com um discurso com mensagens como a de que essa gente vive do dinheiro público. Ou como conseguiram fazer com que a verdade desaparecesse", explicou Moura.



