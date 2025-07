A- A+

EMMY 2025 Wagner Moura fica de fora do Emmy 2025, e brasileiros lamentam nas redes sociais As indicações para a 77ª edição da premiação foram reveladas nesta terça-feira (15)

Ao contrário do que era desejo de muitos brasileiros, não foi desta vez que Wagner Moura conquistou sua primeira indicação ao Emmy, o principal prêmio da TV norte-americana. Ele era cotado para a categoria de Melhor Ator em Minissérie por seu trabalho em ''Ladrões de Drogas'', do Apple TV+.

As indicações para a 77ª edição da premiação foram reveladas nesta terça-feira, 15. No lugar do ator brasileiro, foram indicados Javier Bardem (''Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez''), Bill Camp (''Acima de Qualquer Suspeita''), Owen Cooper (''Adolescência''), Rob Delaney (''Morrendo por Sexo''), Peter Sarsgaard (''Acima de Qualquer Suspeita'') e Ashley Walters (''Adolescência'').

Moura já concorreu a outras premiações internacionais. Em 2016, ele foi indicado como Melhor Ator em Série Dramática no Globo de Ouro, por ''Narcos'', série em que deu vida ao traficante Pablo Escobar. E neste ano ele venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes por seu trabalho em ''O Agente Secreto'', filme de Kleber Mendonça Filho que deve estrear no segundo semestre.

Por seu papel no longa, inclusive, Moura já despontou como possível indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2026, em apostas da revista Variety. A publicação, especializada no mercado cinematográfico, havia previsto a indicação do brasileiro no Emmy - que não se concretizou.

Nas redes sociais, fãs brasileiros aguardavam com esperança o anúncio das indicações à premiação norte-americana. A ausência de Moura entre os indicados incomodou boa parte dos fãs, que reclamaram da decisão da premiação. Entre piadas, xingamentos e lamentações, os brasileiros demonstraram seu descontentamento com os votantes do Emmy. Confira as melhores reações:

