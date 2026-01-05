A- A+

Wagner Moura ironiza categoria de filme internacional no Critics Choice Awards
Ator comentou a divisão das categorias ao subir ao palco para anunciar o prêmio de melhor filme, após vitória de "O Agente Secreto"

Wagner Moura ironizou a divisão entre as categorias de “Melhor Filme” e “Melhor Filme Internacional” durante o Critics Choice Awards 2026, em um comentário que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Ao subir ao palco ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho para anunciar o vencedor da principal categoria da noite, o ator afirmou que apresentaria o prêmio de “Melhor Filme” e acrescentou que, para o Brasil, essa categoria é a de “Melhor Filme Internacional”.

A fala ocorreu pouco depois de “O Agente Secreto”, protagonizado por Moura e dirigido por Mendonça Filho, ter sido premiado como melhor filme internacional pela associação de críticos americanos. A observação foi interpretada como uma ironia em relação à separação adotada por grandes premiações entre produções em língua inglesa, que disputam a categoria principal, e filmes falados em outros idiomas, restritos a uma categoria específica.

"Vamos apresentar o vencedor da categoria “Melhor Filme”. Para nós, do Brasil, a categoria de “Melhor Filme Internacional”, disse Wagner Moura no palco.

“O Agente Secreto” vem acumulando reconhecimento no circuito internacional e é apontado como um dos principais títulos brasileiros da temporada de premiações. Ambientado durante a ditadura militar, o longa tem sido exibido em festivais e eventos fora do país e foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2026.

A declaração de Moura foi vista como um comentário sobre o status do cinema produzido fora dos Estados Unidos e sobre a forma como essas obras são enquadradas pelas premiações internacionais. O momento ganhou destaque nas redes sociais e em veículos especializados, reforçando a visibilidade do filme brasileiro em uma cerimônia dominada por produções americanas.

