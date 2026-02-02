A- A+

CARNAVAL 2026 Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho vão ganhar bonecos gigantes de Olinda Artista olindense está trabalhando na versão carnavalesca do ator e do diretor de "O Agente Secreto"

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho serão homenageados com bonecos gigantes. As alegorias, que homenageiam o ator e o diretor do filme "O Agente Secreto", desfilarão durante o Carnaval de Olinda e do Recife em 2026.

O autor das homenagens é um famoso bonequeiro olindense, que já transformou outras celebridades em bonecos gigantes. O artista, no entanto, prefere manter surpresa sobre sua identidade até o dia em que ele mesmo revelará suas novas criações.

A ideia de criar versões em boneco gigante de Wagner e Kleber veio com a boa repercussão de "O Agente Secreto". O filme pernambucano, que já conquistou prêmios no Festival de Cannes e no Globo de Ouro, disputa o Oscar com grandes chances de premiação.



Os bonecos já estão em fase final de produção, ganhando os últimos retoques, e devem ser apresentados em breve ao público. O artista que assina as homenagens informou à Folha de Pernambuco que estuda a possibilidade de também construir uma versão gigante da atriz Tânia Maria, que integra o elenco do longa-metragem.

Vale lembrar que, em 2025, Fernanda Torres foi agraciada com um boneco gigante de Olinda. Após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", a atriz foi representada segurando a estatueta do Globo de Ouro.



