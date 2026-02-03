Qua, 04 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho ganham bonecos gigantes do Carnaval de Olinda e Recife

A atriz Tânia Maria e a Perna Cabeluda também devem ser homenageados com alegorias

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura inspiram bonecos gigantes de OlindaKleber Mendonça Filho e Wagner Moura inspiram bonecos gigantes de Olinda - Foto: Reprodução/Instagram

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, ator e diretor do filme “O Agente Secreto”, ganharam versões em bonecos gigantes de Olinda. Nesta terça-feira (3), o cineasta pernambucano compartilhou um registro das alegorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho)

“Não me perguntaram, não pediram autorização, acho uma esculhambação. Viramos boneco gigante no Carnaval, eu e Wagner. Adoro”, brincou Kleber na legenda da publicação feita no Instagram e no X (antigo Twitter). 

Os bonecos foram confeccionados pela Embaixada dos Bonecos Gigantes e devem desfilar durante os dias de folia no Recife e em Olinda. A homenagem vem após a boa repercussão do longa-metragem, que soma quatro indicações ao Oscar e conquistou dois prêmios no Globo de Ouro. 

Esses não serão os únicos bonecos da dupla desfilando no Carnaval pernambucano. Wagner e Kleber também foram homenageados pelas mãos de Mestre Camarão, discípulo de Silvio Botelho, que acerta os últimos detalhes de suas criações para apresentá-las ao público. 

Camarão também planeja confeccionar uma boneca representando a atriz potiguar Tânia Maria, que interpreta a simpática Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”. A Perna Cabeluda, outro personagem do filme, também vai virar boneco gigante pelas mãos do artista Guilherme Paz, da Embaixada dos Bonecos. 
 

