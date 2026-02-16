Wagner Moura manda recado em português e entrega prêmio a Adolpho Veloso no Spirit Awards
A reação do público e o tom descontraído do anúncio repercutiram nas redes sociais, principalmente pelo destaque dado ao Brasil durante a premiação
O ator Wagner Moura chamou atenção durante o Film Independent Spirit Awards, realizado no domingo, 15, nos Estados Unidos, ao anunciar em português o vencedor do prêmio de melhor fotografia. No palco, Wagner começou a apresentação em inglês, como padrão da cerimônia, mas mudou de idioma ao revelar o ganhador. "O Film Independent Spirit Award vai para...", disse o ator.
Em seguida, completou em português: "Eu tô muito feliz com isso: Adolpho Veloso!"
O prêmio foi entregue ao brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem. A reação do público e o tom descontraído do anúncio repercutiram nas redes sociais, principalmente pelo destaque dado ao Brasil durante a premiação.
Leia também
• 'O agente secreto' vence prêmio de melhor filme internacional no Independent Spirit Awards 2026
• "O Agente Secreto" estampa capa da revista Variety no Festival de Berlim
• Câmara do Recife aprova voto de aplausos ao filme "O Agente Secreto"
Discurso teve referência ao Brasil e ao Carnaval
Ao subir ao palco, Adolpho Veloso comentou o momento ao lado de Wagner Moura e brincou com o encontro de dois brasileiros na cerimônia. "No palco, com ele e comigo, já tem um Carnaval aqui", disse.
Na sequência, o diretor de fotografia destacou o ano do País no cinema e falou sobre representatividade. "Que ano incrível para o Brasil. Estou muito feliz por representar o Brasil, a América Latina e todos os imigrantes", afirmou.
No fim do discurso, ele encerrou com uma mensagem já conhecida: "Por último: vai, Brasil! Vai, Corinthians!"
Brasil também venceu prêmio de filme internacional
Além do destaque na categoria de fotografia, o Brasil também venceu o prêmio de melhor filme internacional com O Agente Secreto, que concorria com Tudo que Resta de Você (Jordânia), On Becoming a Guinea Fowl (Zâmbia), Um Poeta (Colômbia) e Sirát (Espanha).
Ao receber o troféu, o diretor Kleber Mendonça Filho dedicou a vitória ao ator Udo Kier, que morreu em novembro, aos 81 anos. "Perdemos Udo recentemente, e ele é um verdadeiro espírito independente", declarou.
O Agente Secreto foi o último trabalho do ator alemão.