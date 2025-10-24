A- A+

"O AGENTE SECRETO" Wagner Moura leva prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Chicago Baiano foi premiado pelo seu papel no longa "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho

O ator Wagner Moura ganhou, nesta sexta (24), o prêmio Silver Hugo de “Melhor Performance Masculina” por seu papel em “O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho, no 61º Festival Internacional de Cinema de Chicago.

Em um comunicado oficial, o festival discorrer sobre o trabalho de Wagner no filme:

"Ao longo de sua performance, Wagner atua como um veículo, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é fresca, empática, frequentemente hipnótica e nunca exagerada. Ele domina a capacidade de personificar um personagem em todas as suas nuances e ao longo de todo o arco narrativo."

Um total de 43 filmes estavam em competição no Festival Internacional de Cinema de Chicago, que premiou o drama espanhol “Sirât", de Oliver Laxe, como Melhor Filme.

Confira, abaixo, todos os vencedores do 61º Festival Internacional de Cinema de Chicago

- Melhor filme: "Sirât"

- Prêmio do júri: "A voz de Hind Rajab"

- Melhor direção: Mascha Schilinski, "O som da queda"

- Melhor ator: Wagner Moura, "O agente secreto"

- Melhor atriz: Eszter Tompa, "Kontinental'25"

- Melhor roteiro: Paolo Sorrentino, "La Grazia"

- Melhor fotografia: Gergely Pálos, "Silent friend"

- Melhor som: "O som da queda"



Veja também