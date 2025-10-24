Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
"O AGENTE SECRETO"

Wagner Moura leva prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Chicago

Baiano foi premiado pelo seu papel no longa "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho

Reportar Erro
Wagner Moura já conquistou o prêmio de "Melhor Ator" no Festivla de CannesWagner Moura já conquistou o prêmio de "Melhor Ator" no Festivla de Cannes - Foto: Cinemascópio/Divulgação

O ator Wagner Moura ganhou, nesta sexta (24), o prêmio Silver Hugo de “Melhor Performance Masculina” por seu papel em “O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho, no 61º Festival Internacional de Cinema de Chicago.

Em um comunicado oficial, o festival discorrer sobre o trabalho de Wagner no filme:

"Ao longo de sua performance, Wagner atua como um veículo, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é fresca, empática, frequentemente hipnótica e nunca exagerada. Ele domina a capacidade de personificar um personagem em todas as suas nuances e ao longo de todo o arco narrativo."

Leia também

• Fusca de "O Agente Secreto" estará em exposição no Recife; saiba onde e quando

• Kleber Mendonça Filho e Walter Salles apresentam sessão de "O Agente Secreto" em Museu da Academia

• "O Agente Secreto": Neon divulga cartaz internacional do filme estrelado por Wagner Moura

Um total de 43 filmes estavam em competição no Festival Internacional de Cinema de Chicago, que premiou o drama espanhol “Sirât", de Oliver Laxe, como Melhor Filme.

Confira, abaixo, todos os vencedores do 61º Festival Internacional de Cinema de Chicago

- Melhor filme: "Sirât"
- Prêmio do júri: "A voz de Hind Rajab"
- Melhor direção: Mascha Schilinski, "O som da queda"
- Melhor ator: Wagner Moura, "O agente secreto"
- Melhor atriz: Eszter Tompa, "Kontinental'25"
- Melhor roteiro: Paolo Sorrentino, "La Grazia"
- Melhor fotografia: Gergely Pálos, "Silent friend"
- Melhor som: "O som da queda"
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter