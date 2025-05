Wagner Moura comenta prêmios de "O Agente Secreto" em Cannes: "Viva a cultura brasileira!"

A- A+

Wagner Moura venceu a categoria de Melhor Ator no Festival de Cannes, neste sábado (24), mas foi o diretor Kleber Mendonça que recebeu a honraria em seu lugar. O motivo da ausência é que o ator está em Londres, filmando o novo longa-metragem do francês Louis Leterrier.

“Eu tive um dia absolutamente louco, porque eu passei o dia filmando. Eu não fiquei em Cannes porque eu tinha que filmar”, explicou o ator de “O Agente Secreto” em um vídeo publicado pelo Mídia Ninja.

Segundo Wagner Moura, ele recebeu a notícia dos prêmios do filme “da forma mais louca possível”, no set de filmagens. “Queria só dizer da felicidade que eu tenho por mim, por Kleber, pelo ‘O Agente Secreto’, pelo cinema brasileiro, pela cultura brasileira”, disse.



O ator afirmou que o longa-metragem pernambucano é “mais uma peça que aproxima os brasileiros da sua cultura, depois de um tempo muito difícil, em que artistas não só haviam perdido a importância no Brasil, como foram bastante difamados”.

“Ter hoje brasileiros torcendo pela vitória do cinema brasileiro internacionalmente, como aconteceu com ‘Ainda Estou Aqui’, me dá uma alegria profunda. Então, viva a cultura brasileira. Viva aqueles que acreditam na importância da cultura para o desenvolvimento de qualquer país. Viva o Brasil. Viva os brasileiros, e vamos agora celebrar mais esse momento bonito da nossa cultura”, comemorou.

Em “O Agente Secreto”, Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia pernambucano que retorna ao Recife fugindo da repressão política, mas acaba percebendo que a cidade não é o refúgio que ele imaginava.

A obra foi gravada em julho do ano passado, em diversas locações da Capital pernambucana. Um dos lugares escolhidos foi a sede da Folha de Pernambuco, que possui o único parque gráfico de jornalismo em funcionamento no Estado.



