cinema Wagner Moura participará do Festival de Cinema de Zurique O ator brasileiro marca presença na premiação com a exibição de "O Agente Secreto"

O Festival de Cinema de Zurique anunciou a participação de Wagner Moura na edição deste ano, que acontece entre quinta-feira, 25 de setembro e domingo, 5 de outubro. O evento, que acontece na Suíça, é um dos festivais mais importantes da sétima arte.

Na ocasião ele receberá o "Golden Eye Award", uma homenagem pela sua performance no filme "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho. Na ocasião, o ator brasileiro também dará uma palestra em um masterclass.

Ambientado no Recife, "O Agente Secreto" é um thriller político que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

