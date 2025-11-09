A- A+

Cinema Wagner Moura recebe mais um prêmio por "O Agente Secreto" nos EUA Protagonista ganhou destaque por sua atuação no Newport Beach Film Fest

Wagner Moura recebeu mais uma vez prestígio numa premiação internacional por seu trabalho no filme O Agente Secreto.

Desta vez, uma menção honrosa do Newport Beach Film Fest, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos por sua "performance extraordinária".

No Brasil, o longa fez sua estreia nos cinemas na última quinta, 6.



Trata-se da quarta estatueta conquistada pelo ator pelo papel até o momento. Além do Festival de Cannes (que também premiou Kleber Mendonça Filho como diretor), foi vitorioso no Festival de Zurique e no Festival de Chicago.

No momento, Wagner Moura está entre os principais cotados a concorrer ao Oscar de melhor ator em 2026.

"A gente está fazendo tudo direito, mas eu acho que a gente tem que ter calma, respirar. Quando começa a ter essas indicações, aí eu começo a dizer que o caminho está parecendo mais real", afirmou o ator em outubro.



O Agente Secreto retrata as tensões sociais e políticas vividas no Brasil nos anos 1970.

Veja também