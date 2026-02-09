Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AJUDA

Wagner Moura revela que astro de Hollywood o ajudou a conseguir visto para morar nos EUA

O relato foi feito durante entrevista ao podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz

Reportar Erro
Wagner Moura (E) no podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz (D).Wagner Moura (E) no podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz (D). - Foto: Reprodução / Youtube @JoshHorowitz

Wagner Moura revelou que contou com a ajuda de Pedro Pascal quando decidiu se mudar para os Estados Unidos com a família. O ator brasileiro afirmou que pediu ao colega de elenco de Narcos, da Netflix, uma carta de recomendação para o serviço de imigração norte-americano.

O relato foi feito durante entrevista ao podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz. Moura disse que a amizade construída com Pascal foi importante no período de adaptação e no processo para se estabelecer no país.

"Ele foi superimportante quando me mudei para os Estados Unidos, porque pedi que ele escrevesse aquelas cartas para o serviço de imigração. Eu estava tentando vir para cá e trabalhar aqui e pedi para Pedro escrever uma carta dizendo que sou um bom ser humano. Ele realmente me ajudou com isso", contou.

Leia também

• Jessica Alba, Pedro Pascal e Karol G. Os artistas que curtiram o show do intervalo

• Bad Bunny no Super Bowl: entenda todas as referências do show que exaltou a cultura latina

• Quais as chances de Wagner Moura no Oscar 2026? "Variety" atualiza apostas; veja previsão

Mudança para Los Angeles
Wagner Moura se mudou para os Estados Unidos em 2017, após participar de Narcos, produção em que interpretou Pablo Escobar. Pedro Pascal também integrava o elenco, vivendo o policial que perseguia o personagem do brasileiro.

Apesar de atuarem na mesma série, Moura afirmou que os dois não chegaram a contracenar. A aproximação, segundo ele, ocorreu fora das gravações, durante o período em que a equipe esteve em Bogotá, na Colômbia.

O ator ainda brincou sobre os bastidores da convivência, dizendo que prefere não comentar detalhes do que viveu com o colega longe das câmeras.

Na entrevista, Wagner Moura explicou que procurou Pascal quando decidiu se estabelecer nos Estados Unidos. Segundo ele, o processo parecia menos burocrático naquele momento.

"Naquela época não tinha o ICE [Serviço de Imigração e Fiscalização dos Estados Unidos], era mais fácil", afirmou, ao comentar o procedimento de imigração.

Atualmente, Wagner vive em Los Angeles com a esposa, Sandra Delgado, e os filhos Bem, Salvador e José.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter