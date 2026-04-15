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RECONHECIMENTO Wagner Moura é apontado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time Ator foi indicado ao Oscar 2026 por sua atuação no filme pernambucano "O Agente Secreto"

Wagner Moura pode até não ter levado o Oscar, mas seu prestígio internacional só cresce. O ator baiano, que protagonizou o filme “O Agente Secreto”, foi escolhido pela famosa revista estadunidense Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026.

Considerada uma marca da publicação, a lista costuma ser divulgada todos os anos. Wagner aparece no segmento “Ícones”, ao lado de nomes como Ethan Hawke, Kate Hudson, Alan Cumming, Sterling K. Brown, Hilary Duff e Victoria Beckham.

O texto em homenagem ao brasileiro foi escrito pelo ator Jeremy Strong. Ele integrou o júri do Festival de Cannes no ano passado, que entregou a Wagner o prêmio de melhor atuação por seu papel no longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho.



“Certa noite, sentei-me no fundo do enorme teatro Palais e assisti, admirado e maravilhado, à atuação de Wagner Moura, que nos transportou pela Recife dos anos 70 e, em seguida, nos levou a um lugar reservado para performances transcendentais: o âmago da vida”, relatou Strong.

Ainda no texto, o ator destacou que Wagner é uma lenda no Brasil há muito tempo e que, neste ano, rompeu barreiras globais. Segundo ele, o artista é “alguém que entende que democracia e liberdade são coisas pelas quais precisamos lutar todos os dias”.

“Moura não tem medo de usar o poder humanizador e galvanizador da arte como arma. De ‘O Agente Secreto’ à sua estreia na direção de longas-metragens com ‘Marighella’ (uma denúncia da ditadura militar brasileira), passando por seu trabalho no teatro no ano passado em uma adaptação de ‘Inimigo do Povo’, de Ibsen (até onde você está disposto a ir para lutar pela verdade?), ele é uma força política e humanitária, uma dupla da qual precisamos desesperadamente de mais artistas”, apontou.

Jeremy Strong também fez referência ao discurso de Robert De Niro em Cannes, quando o cineasta afirmou que “fascistas deveriam temer a arte”. “Ele estava falando de artistas como Moura. O tipo de artista de que precisamos mais do que nunca agora”, finalizou.

A revista Time também publicou uma entrevista com Wagner Moura. O perfil escrito pela jornalista Stephanie Zacharek afirma que há algo da “velha Hollywood” no baiano, o que o torna uma exceção entre os atores contemporâneos.

“Ele não usa redes sociais, ouve música em vinil e dirige seu próprio Fusca 1959, exatamente da cor azul de um céu crepuscular. Em um mundo cada vez mais digital, que parece estar se tornando mais inteligente apenas no sentido artificial, ele é o antídoto analógico que nem sabíamos que precisávamos”, descreve a crítica de cinema.



O reconhecimento da Time vem em uma temporada de conquistas para Wagner Moura. Além da indicação ao Oscar e da vitória em Cannes, ele conquistou o primeiro Globo de Ouro de um ator brasileiro no início deste ano.





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