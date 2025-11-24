A- A+

ENTREVISTA Wagner Moura samba no programa de Kelly Clarkson ao promover "O Agente Secreto" Gravação do talk show da cantora Kelly Clarkson com o ator brasileiro foi feita na última quarta-feira, 20

Nesta segunda-feira, 24, vai ao ar o The Kelly Clarkson Show que terá como convidado Wagner Moura.

A gravação do talk show da cantora Kelly Clarkson com o ator brasileiro foi feita na última quarta-feira, 20, e serve como divulgação de "O Agente Secreto" nos Estados Unidos, que estreia nos cinemas americanos nesta semana.





Em vídeo prévio divulgado pelas redes sociais do programa, Wagner dança um pouco de samba e ouve um elogio da apresentadora: "Eu nunca vou parecer tão sexy assim!", disse ela.





Cotado para o Oscar, ele ainda comentou sobre a demora para voltar a gravar um filme em português, citando o governo de Jair Bolsonaro como um dos motivos. Além disso, falou sobre a banda Sua Mãe, da qual ele faz parte, e citou Roberto Carlos como influência para o grupo.



Esta não é a primeira vez do ator baiano participa do talk show. Ele também foi entrevistado por Kelly no ano passado, quando divulgava Guerra Civil, produção na qual contracenou com Kirsten Dunst.

Veja também