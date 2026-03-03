Wagner Moura será entrevistado por Jimmy Kimmel nesta quarta (4); saiba como assistir
O brasileiro conversará com o apresentador sobre o longa ''O Agente Secreto'', pelo qual Moura foi indicado ao Oscar de Melhor Ator
O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado nesta segunda-feira, 2, como a atração principal do programa ''Jimmy Kimmel Live!''.
A participação no programa de entrevistas do comediante Jimmy Kimmel ocorrerá na noite da próxima quarta-feira, 4, no canal de televisão norte-americano ABC.
Apesar do talk-show não ter transmissão oficial no Brasil, as entrevistas do programa são postadas um dia após a exibição original na página oficial do programa no YouTube
Com a votação do Oscar se encerrando na próxima quinta-feira, 5, a data de aparição de Moura é uma última oportunidade de convencer os membros da Academia a votar nele.
Essa, no entanto, não é a primeira vez que o brasileiro participa do programa de Kimmel.
Em 2016, Wagner foi entrevistado pelo comediante para falar de sua atuação como o narcoterrorista Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix.
O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática.
Dez anos depois, ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em ''O Agente Secreto''.
Ao longo dos últimos meses, Moura vem fazendo uma série de aparições na mídia norte-americana.
O artista baiano, que mora nos Estados Unidos há cerca de sete anos, participou de programas como ''Late Night with Seth Meyers'', ''The Drew Barrymore Show'' e ''The Daily Show''.
O Oscar ocorre ainda este mês, no dia 15 de março. A cerimônia, que será apresentada pelo comediante Conan O'Brien, tem os longas ''Uma Batalha Após a Outra'' e ''Pecadores'' como os favoritos da noite.
O longa brasileiro está indicado em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco -, e tem fortes chances de vencer a categoria internacional.
O seu grande rival na categoria é ''Valor Sentimental'', do norueguês Joachim Trier.