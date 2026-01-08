A- A+

ATOR Wagner Moura será homenageado no Astra Awards com prêmio especial Cerimônia será na sexta-feira (9), com transmissão ao vivo no YouTube

Wagner Moura será homenageado no Astra Awards com o Acting Achievement Award (Prêmio de Realização em Atuação, em português) por "sua extraordinária obra e seu impacto contínuo no cinema e na televisão mundiais".

A cerimônia será na sexta-feira (9), com transmissão ao vivo no YouTube.

O prêmio é entregue pela Hollywood Creative Alliance (HCA), organização de Los Angeles que reúne críticos, jornalistas, criadores de conteúdo e outros profissionais da indústria criativa. Em sua 9ª edição, o evento celebra obras do cinema, TV e mídia digital.

"Moura entregou uma das performances mais aclamadas do ano pela crítica em O Agente Secreto, da Neon, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, em que a interpretação de Armando consolidou ainda mais sua reputação como um dos atores mais convincentes e versáteis da atualidade", anunciou o Astra. (Leia a justificativa completa abaixo)

A premiação também destacou outros trabalhos do ator, como Narcos, Guerra Civil e Ladrões de Drogas, e sua estreia na direção com o thriller político Marighella.

O Agente Secreto concorre em duas categorias do Astra Awards 2025, Melhor Filme internacional e Melhor Ator em Filme de Drama. Na primeira, disputa com Belén, Foi Apenas um Acidente, No Other Choice, Valor Sentimental e Sirât; enquanto Moura briga pelo prêmio de atuação com Dwayne Johnson, Dylan O’Brien, Jeremy Allen White, Joel Edgerton e Michael B. Jordan.

Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, lidera a lista da premiação com 10 indicações. Em segundo lugar estão empatados Pecadores, de Ryan Coogler, e Valor Sentimental, de Joachim Trier, ambos com nove indicações.

Astra Awards justifica escolha de Wagner Moura para prêmio especial

"O ator Wagner Moura receberá o Acting Achievement Award (Prêmio de Realização em Atuação) deste ano, em reconhecimento à sua extraordinária trajetória e ao seu impacto contínuo no cinema e na televisão mundial. Recentemente, Moura entregou uma das performances mais aclamadas pela crítica no filme ‘O Agente Secreto’, da Neon, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, em que sua interpretação como Armando consolidou ainda mais sua reputação como um dos atores mais convincentes e versáteis da atualidade. Sua atuação é marcada por nuances notáveis, tensão constante e profundidade emocional, reafirmando sua capacidade de elevar narrativas complexas, ao mesmo tempo que traz uma dimensão profundamente humana a cada papel que interpreta. Antes de sua atuação em ‘O Agente Secreto’, que lhe rendeu indicações ao Gotham Awards, ao Critics Choice Awards e ao Globo de Ouro, o público ao redor do mundo já havia notado Moura por sua icônica interpretação de Pablo Escobar em ‘Narcos’, da Netflix, papel que lhe rendeu aclamação generalizada e diversas indicações a prêmios. Sua extensa carreira também inclui atuações marcantes em grandes projetos de cinema e televisão, como ‘Elysium’, ‘Ladrões de Drogas’, ‘Gato de Botas: O Último Desejo’, ‘Shining Girls’ e ‘Guerra Civil’, demonstrando sua versatilidade em diversos gêneros, idiomas e formatos. Moura também expandiu sua atuação criativa para além das câmeras, fazendo sua estreia na direção de longas-metragens com o thriller político ‘Marighella’. No início de 2025, ele fez história como o primeiro ator sul-americano a ganhar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes. Ao longo de sua carreira, Moura tem consistentemente entregado performances inteligentes, intensas e autênticas, o que o torna um merecedor e natural ganhador do Acting Achievement Award deste ano."

