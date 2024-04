Wagner Moura, Taís Araújo e Brad Pitt: conheça os famosos que estudaram jornalismo

A- A+

No universo da cultura, a trajetória profissional de muitos artistas se desdobra em caminhos inesperados e surpreendentes. Entre os famosos uma das graduações mais comuns é o jornalismo. Como é o caso da atriz Taís Araújo que se formou no curso em 2008.Ela estudou na Universidade Estácio de Sá, mas não chegou a trabalhar na área. Seu maior sonho era a atuação. Além dela, muitos artistas, até mesmo internacionais, já passaram pelo mesmo circuito durante a trajetória.

Quando era jovem, muito antes de se consolidar ns artes cênicas, Wagner Moura se formou em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mas a relação com o teatro ganhou maior destaque em sua vida. Dessa forma, estrelou papéis como o Capitão Nascimento em “Tropa de Elite” e Pablo Escobar na série “Narcos”.

O galã estadunidense, Brad Pitt, também estudou Jornalismo e Publicidade na Universidade de Missouri-Columbia, mas nunca obteve o diploma. Ele disse aos pais que iria para a Califórnia para cursar uma escola de artes, embora na realidade seu verdadeiro desejo fosse ser ator. Ele nunca pisou na referida escola e, em vez disso, dividiu um apartamento com outros sete aspirantes a atores em Hollywood.

Enquanto esperava por sua grande oportunidade, ele trabalhou em vários empregos: foi motorista de caminhão frigorífico, motorista de limusine e até se vestiu de galinha para promover um restaurante fast food no Sunset Boulevard.

Marcelo Adnet graduou-se no curso de Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O ator descobriu seu talento para o humor enquanto ainda estudava ao ser convidado por Fernando Caruso para fazer parte de uma peça. O sucesso do espetáculo, que estreou em 2003, foi tamanho que lhe rendeu participações em produções da TV Globo como 'A Diarista', 'Pé na Jaca' e 'Malhação'.

Em 2013, a modelo, atriz e empresária, Fiorella Mattheis, se formou em Jornalismo pela UniverCidade. Para ela, a profissão poderia agregar muito em sua carreira de apresentadora. Estreou na televisão em 2006, no programa "Rolé" no canal SporTV. Porém, ganhou mais destaque quando iniciou como atriz na série adolescente "Malhação", interpretando a vilã Vivian Pimenta, em 2007. Logo após, atuou em seriados e novelas de sucesso, como "A Favorita" (2009) e, entre 2009 e 2010, apresentou o programa "Vídeo Show", da Rede Globo.

Veja também

SHOW Jards Macalé e Sergio Krakowski trazem ao Recife show com repertório de Zé Keti