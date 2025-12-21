A- A+

CINEMA Wagner Moura tem mais de 90% de chance de ganhar o Oscar, aposta Gold Derby Brasileiro aparece em terceiro lugar em ranking de 15 atores; veja lista completa

O anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2026 é só no dia 22 de janeiro. Até lá, não vão faltar apostas e previsões de veículos especializados. Como esta mais recente do Gold Derby: Wagner Moura tem 91,34% de chance de levar a estatueta mais cobiçada do cinema, na categoria de "Melhor ator".

Antes dele aparecem Timothée Chalamet (com 93,62%) e, em primeiro lugar, como o mais provável vencedor, Leonardo DiCaprio (com 95,08%). O ranking completo apresenta os nomes de 15 atores.

As probabilidades de vitória dos nomes que aparecem no ranking vêm das previsões combinadas de três grupos: especialistas de grandes veículos de comunicação, editores que cobrem premiações durante todo o ano para o Gold Derby e os 24 usuários que tiveram as melhores pontuações de precisão no último Oscar.

No Oscar 2025, o Gold Derby acertou os vencedores de 18 das 23 categorias. Em 2022, o site teve o melhor resultado já registrado, acertando 22 das 23 categorias.

Junto com a divulgação do ranking, o site reuniu algumas curiosidades sobre a categoria de "Melhor ator": Daniel Day-Lewis é o ator com mais vitórias nesta categoria, com três; Spencer Tracy e Laurence Olivier são os que mais receberam indicações, empatados com nove cada.

O vencedor mais velho é Anthony Hopkins, com 83 anos, enquanto o mais jovem é Adrien Brody, com 29. A matéria também destaca que Wagner (que venceu Cannes e está indicado ao Globo de Ouro) não tem "nenhuma indicação anterior" ao Oscar.

Previsões para o Oscar de melhor ator:

Leonardo DiCaprio (95,08%)

Timothée Chalamet (93,62%)

Wagner Moura (91,34%)

Michael B. Jordan (83,35%)

Ethan Hawke (73,46%)

Joel Edgerton (25,24%)

Jesse Plemons (7,09%)

George Clooney (4,25%)

Jeremy Allen White (4,06%)

Dwayne Johnson (2,64%)

Lee Byung Hun (2,52%)

Oscar Isaac (0,83%)

Daniel Day-Lewis (0,39%)

Brendan Fraser (0,31%)

Tonatiuh (0,24%)

Veja também