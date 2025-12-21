Wagner Moura tem mais de 90% de chance de ganhar o Oscar, aposta Gold Derby
Brasileiro aparece em terceiro lugar em ranking de 15 atores; veja lista completa
O anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2026 é só no dia 22 de janeiro. Até lá, não vão faltar apostas e previsões de veículos especializados. Como esta mais recente do Gold Derby: Wagner Moura tem 91,34% de chance de levar a estatueta mais cobiçada do cinema, na categoria de "Melhor ator".
Antes dele aparecem Timothée Chalamet (com 93,62%) e, em primeiro lugar, como o mais provável vencedor, Leonardo DiCaprio (com 95,08%). O ranking completo apresenta os nomes de 15 atores.
As probabilidades de vitória dos nomes que aparecem no ranking vêm das previsões combinadas de três grupos: especialistas de grandes veículos de comunicação, editores que cobrem premiações durante todo o ano para o Gold Derby e os 24 usuários que tiveram as melhores pontuações de precisão no último Oscar.
No Oscar 2025, o Gold Derby acertou os vencedores de 18 das 23 categorias. Em 2022, o site teve o melhor resultado já registrado, acertando 22 das 23 categorias.
Junto com a divulgação do ranking, o site reuniu algumas curiosidades sobre a categoria de "Melhor ator": Daniel Day-Lewis é o ator com mais vitórias nesta categoria, com três; Spencer Tracy e Laurence Olivier são os que mais receberam indicações, empatados com nove cada.
O vencedor mais velho é Anthony Hopkins, com 83 anos, enquanto o mais jovem é Adrien Brody, com 29. A matéria também destaca que Wagner (que venceu Cannes e está indicado ao Globo de Ouro) não tem "nenhuma indicação anterior" ao Oscar.
Previsões para o Oscar de melhor ator:
- Leonardo DiCaprio (95,08%)
- Timothée Chalamet (93,62%)
- Wagner Moura (91,34%)
- Michael B. Jordan (83,35%)
- Ethan Hawke (73,46%)
- Joel Edgerton (25,24%)
- Jesse Plemons (7,09%)
- George Clooney (4,25%)
- Jeremy Allen White (4,06%)
- Dwayne Johnson (2,64%)
- Lee Byung Hun (2,52%)
- Oscar Isaac (0,83%)
- Daniel Day-Lewis (0,39%)
- Brendan Fraser (0,31%)
- Tonatiuh (0,24%)