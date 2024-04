A- A+

cinema Wagner Moura vem ao Rio lançar filme e reúne Selton Mello, Freixo e outros amigos em samba Baiano de 47 anos é protagonista do longa "Guerra civil", do diretor Alex Garland, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (18)

Estreia nesta quinta (18) nos cinemas brasileiros o filme "Guerra Civil", do diretor Alex Garland, que tem o baiano Wagner Moura como protagonista. Atualmente morando em Los Angeles, Moura, 47 anos, está no Brasil para divulgar o lançamento do longa.

Nas redes sociais, o ator apareceu reunido com amigos em um samba improvisado dentro de um apartamento. No encontro, estavam amigos de longa data de Wagner Moura, como Selton Mello e Marcelo Freixo. Outros famosos, como Humberto Carrão e Antônio Pitanga também apareceram no evento.

Em seu perfil no Instagram, o político Marcelo Freixo postou um registro do encontro. "Nessa noite ainda deu tempo de assistir o lançamento do filme “Guerra Civil”. Atuação espetacular do meu irmão Wagner Moura. Depois, um bom samba e muita prosa pra matar a saudade", escreveu Freixo.

Líder de bilheterias nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, "Guerra civil", estrelado por Kirsten Dunst e Wagner Moura tem tudo para ser um dos grandes filmes de 2024, segundo a imprensa internacional. O longa custou US$ 50 milhões e já arrecadou US$ 25.7 milhões, um recorde na história da produtora A24, fundada em 2012.

Veja também

BBB 24 Matteus E Isabelle falam sobre relacionamento no Mais Você: "é nítido que tem química"