globo de ouro Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de drama com "O Agente Secreto" O ator brasileiro superou nomes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White

Wagner Moura foi consagrado com o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto na madrugada desta segunda (12).

O ator brasileiro superou nomes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

Wagner Moura agradeceu aos colegas de elenco, ressaltando que são “atores extraordinários e incríveis”, e afirmou que compartilha o prêmio com todos eles.

Em seu discurso, o ator também agradeceu à mãe, à equipe e à amizade construída ao longo do trabalho. Moura fez ainda uma menção especial ao diretor Kleber Mendonça Filho, a quem chamou de irmão e gênio, dizendo ser grato a ele “por isso e por muitas outras coisas”.

"'O Agente Secreto' é um filme sobre a memória - ou a falta dela -, e um trauma geracional. Eu acho que se o trauma puder ser passado por gerações, os valores também podem ser passados de uma geração para outra", discursou Wagner após o anúncio.

"O Agente"

No filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, Moura interpreta Marcelo, um professor e pesquisador universitário que retorna ao Recife durante o Carnaval de 1977 para reencontrar o filho e escapar de uma perseguição política.

Entre as locações que aparecem no filme, o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que mantém preservada uma máquina rotativa de impressão para representar um jornal dos anos 1970.

