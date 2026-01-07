Wagner Moura vence prêmio de melhor ator em Nova York e ganha elogios de Lupita Nyong'o
Ator baiano venceu a categoria de melhor ator pela performance como protagonista de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho
O trabalho de Wagner Moura no filme pernambucano “O Agente Secreto” recebeu elogios da atriz Lupita Nyong'o durante cerimônia de entrega dos troféus da premiação da Associação dos Críticos de Nova York, na noite da última terça-feira (6).
Na ocasião, o ator baiano venceu a categoria de melhor ator pela performance como protagonista no filme de Kleber Mendonça Filho. A própria produção, inclusive, também foi premiada como melhor filme internacional. O anúncio dos prêmios foi feito em dezembro.
Em discurso na cerimônia, a atriz enalteceu o ator brasileiro. "A atuação dele (de Wagner Moura) é extraordinária. Por meio de uma resiliência silenciosa e de uma bela sutileza, ele ilumina o que significa abraçar a nossa história", afirmou Lupita.
Leia também
• Kleber Mendonça Filho soube de prêmio de 'O agente secreto' no tapete vermelho do Critics Choice
• O Agente Secreto vence melhor filme internacional no Critics Choice Awards
• "O Agente Secreto" e Wagner Moura concorrem ao Critics Choice Awards, neste domingo (4)
O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho também compartilhou registros dos artistas juntos na cerimônia. Ele classificou o dircuso de Lupita Nyong'o como "belíssimo".
Moura ganhou, inclusive, um drink com seu nome na cerimônia. O cardápio dos convidados contava com o "The Wagner Moura-tini", em uma releitura do clássico martini. "O homem é um coquetel", brincou Kleber Mendonça Filho.
Mais prêmios
“O Agente Secreto” também já ganhou outros prêmios internacionais, como de melhor filme internacional no Critics Choice Awards 2026, além de melhor filme no Festival de Cannes. Na mesma premiação, Wagner Moura foi laureado como Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho como Melhor Diretor.
Recentemente, o filme também conquistou os prêmios das associações americanas Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) e National Society of Film Critics (NSFC).
"O Agente Secreto" no Oscar
Nesta semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.
Confira a lista de classificados:
Argentina, Belén
Brasil, O Agente Secreto
França, It Was Just An Accident
Alemanha, Sound Of Falling
Índia, Homebound
Iraque, The President’s Cake
Japão, Kokuho
Jordânia, All That’s Left Of You
Noruega, Sentimental Value
Palestina, Palestine 36
Coreia do Sul, No Other Choice
Espanha, Sirât
Suíça, Late Shift
Taiwan, Left-Handed Girl
Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.