LUTO Walcyr Carrasco, Milton Nascimento e outros artistas lamentam a morte de Dennis Carvalho O ator e diretor morreu neste sábado (28), aos 78 anos

A morte do ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos, mobilizou artistas. Conhecido por sucessos da TV brasileira, como as novelas Vale Tudo e Dancin Days, ele morreu neste sábado, 28, conforme informou o Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao Estadão. A causa da morte não foi divulgada.

"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", disse o Copa Star em nota.

O dramaturgo Walcyr Carrasco lamentou a morte em uma publicação no Instagram. "Fevereiro se vai deixando mais uma dor imensa. Hoje nos despedimos de Dennis Carvalho, um mestre da televisão e peça fundamental da nossa dramaturgia. Seu talento e sua dedicação ajudaram a construir capítulos inesquecíveis da nossa história. Deixo aqui meu carinho e solidariedade à família, aos amigos e a todos que admiravam seu trabalho", escreveu.

Letícia Spiller também publicou uma mensagem, lembrando a marca que Dennis deixou em sua carreira mesmo sem trabalharem juntos: "Gigante Dennis, esteja em paz. Lembro que você foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na TV Globo no início da minha carreira. Ficou o desejo de trabalharmos juntos... Muita força e luz para toda família que amo."

O ator Lúcio Mauro Filho publicou um texto homenageando a jornada do diretor. "Mais uma lenda da era de ouro da televisão brasileira, que deixa grandes discípulos por aqui, cuidando do seu enorme legado", escreveu, lembrando grandes clássicos dirigidos por Dennis.

"Foi sem dúvida uma das figuras mais influentes do audiovisual brasileiro e por trás daquele vozeirão que usava como poucos para controlar os ânimos no estúdio, era um homem doce e generoso, que ajudou a formar gerações e eu me incluo nessa turma que teve a sorte de poder com ele aprender", completou o ator, desejando ainda forças aos familiares.

A atriz e escritora Bruna Lombardi disse que Dennis era "um dos caras mais queridos da TV". "Talentoso, dirigiu e atuou e sempre foi um amigo e um grande colega. Todos que o conhecem e trabalharam com ele sabem a linda pessoa que ele é. Dennis deixa muita saudade e belos trabalhos. Dennis querido, segue em paz e brilhe no horizonte", escreveu ela.

O perfil oficial de Milton Nascimento também lamentou a morte - Dennis dirigiu o musical Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem, que retrata a trajetória do cantor. "Uma tristeza enorme saber da partida do querido Dennis Carvalho. Grande amigo de Bituca, sempre presente, cuidadoso e amoroso. Décadas e mais décadas de uma fiel e leal amizade, que nunca acabará. Descanse em paz, nosso amado amigo", diz a publicação.

Alexandra Richter lembrou que trabalhou com Dennis Carvalho em duas novelas. "Aprendi muito com ele. Dennis foi fundamental para a história e o sucesso da televisão brasileira. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Dennis Carvalho", publicou no Instagram.

O ator e diretor Lázaro Ramos compartilhou uma homenagem nos stories do Instagram. "Querido Dennis. Toda a minha gratidão a você, obrigado pelo cuidado e gargalhadas. Descanse em paz, meu amigo", disse.

"Dennis. Obrigada. Anos de Sai de Baixo, novelas… Acho que você gostava do meu trabalho, e me ensinou muita coisa. Obrigada. Eu virei sua amiga. E fã. Descansa. A televisão Brasileira agradece", escreveu a atriz Marisa Orth.

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg, que começou a carreira como atriz, lembrou de quando foi dirigida por Dennis. "Recebo com enorme tristeza a notícia da morte de Dennis Carvalho. Em A, E, I, O, Urca, fui dirigida por ele. Além de excelente ator, grande diretor! Um homem de Televisão, esse veículo de comunicação que amo e para o qual tenho dedicado minha vida. Ele também dedicou a vida dele à TV.", escreveu.

A atriz Roberta Rodrigues escreveu um texto emocionante relembrando o ator e diretor. "Ano passado sonhei que você vinha se despedir de mim e fazia aquelas brincadeiras de sempre. Quando comecei a fazer novelas, esse cara me acolheu de uma forma absurda. Me exaltava o tempo inteiro e me presenteou com personagens que faziam a diferença (ele me via) e eu fui virando fã , conheci a família e me apaixonei por todos", contou.

E completou: "Todas as vezes que entrava em alguma novela que ele era o diretor eu me sentia em casa e feliz. Dennis, obrigada por te me acolhido em tempos não tão justos. Obrigada por ter me exaltado tanto, tanto que me fez querer continuar e amar estar em um estúdio. Você é eterno na história da TV, você fez a diferença real. Serei eternamente grata por tanto em minha vida. Descansa em paz. A família todo o amor que vocês sabem que tenho por vocês."

"Querido Dennis. Uma perda imensa para nossa Arte brasileira. Sinto muitíssimo família e amigos. Vá em paz e na luz", escreveu a atriz Emanuelle Araújo.

A atriz Lilia Cabral recordou o último encontro com Dennis: "Ele estava se recuperando e foi nos assistir, chegou na sua cadeira motorizada e gargalhou alto diante da apresentação da A Lista. Quando acabou, a primeira coisa que eu disse era que a sua gargalhada fazia falta na vida da gente."

E acrescentou: "O Denis foi responsável por belíssimos momentos na minha vida. Eu sou testemunha da sua genialidade na TV, ou quando gritava 'Hoje é TV ao vivo' e aí de quem não soubesse o texto. Fez trabalhos importantíssimos, deixa sua marca registrada e o seu amor pela profissão e pelo seu trabalho, completamente transparente aos olhos do público. Descansa em paz querido, te amamos pra sempre! O meu carinho para a família e amigos."



