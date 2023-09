A- A+

SHOWS Waldonys celebra 51 anos com show no Teatro RioMar neste domingo (17); saiba mais O cearense cantará seus sucessos e clássicos do cancioneiro nordestino com participação especial de Santanna, o Cantador

Recife recebe show de aniversário do cantor e compositor cearense Waldonys, ícone do acordeon brasileiro, que completa 51 anos no mês de setembro. O artista apresentará o espetáculo “Waldonys 51” na capital pernambucana dia 17 de setembro, no Teatro RioMar. O Evento contará com a participação especial de Santanna, o Cantador.

Apadrinhado por Luiz Gonzaga quando tinha apenas 14 anos, o Rei do Baião o presenteou com uma sanfona de 120 baixos para tocar em seu último show. Waldonys nasceu em Fortaleza em 1972 e começou a tocar acordeon ainda criança, aos 10 anos, e desde então já gravou com diversos artistas, como Dominguinhos, que virou eu mentor e trouxe pela primeira vez o artista para pernambuco.

Dessa vez o artista chega acompanhado de banda e apresentará repertório com seus sucessos, como “Sonho de Ícaro”, “Anjo Querubim”, “Se Lembra Coração”, “Sinônimos”, além de grandes clássicos do cancioneiro nordestino do quilate de “Asa Branca”, “Riacho do Navio” e “Sabiá”.

SERVIÇO:

Waldonys 51

*Participação especial de Santanna, o Cantador

Dia 17 de setembro (domingo), às 20h

Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

