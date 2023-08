A- A+

Música Waldonys comemora 51 anos com show especial no Teatro RioMar, em setembro Mestre do acordeon apadrinhado por Gonzagão, cearense cantará seus sucessos e clássicos do cancioneiro nordestino dia 17/09

O cantor e compositor cearense Waldonys, ícone do acordeon brasileiro, completa 51 anos no mês de setembro e, para celebrar o novo ciclo, preparou um show especial para o Recife. O artista apresentará o espetáculo “Waldonys 51” na capital pernambucana dia 17 de setembro, no Teatro RioMar. Os ingressos, a partir de R$ 60, estão à venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro.

Acompanhado de banda, o músico mostrará repertório de seus sucessos, como “Sonho de Ícaro”, “Anjo Querubim”, “Se Lembra Coração”, “Sinônimos”, além de grandes clássicos do cancioneiro nordestino do quilate de “Asa Branca”, “Riacho do Navio” e “Sabiá”. O show traz também causos e muita poesia que o sanfoneiro carrega em sua bagagem recheada de experiência, alegria e sensibilidade artística.



Waldonys foi apadrinhado por Luiz Gonzaga - que já reconhecendo o talento daquele menino de 14 anos o presenteou com uma sanfona de 120 baixos de seu uso pessoal e o convidou para tocar em seu último show, em 1989.

O artista nasceu em Fortaleza em 1972, começou a tocar acordeon ainda criança, aos 10 anos. Suas referências musicais foram construídas bebendo na fonte dos menestréis da sanfona no Nordeste.



Com Luiz Gonzaga, Waldonys gravou aos 15 anos e criou forte laço de amizade que resultou em episódios marcantes, como o de seu primeiro voo de avião, que aconteceu ao lado do Rei do Baião; e a hospedagem de Seu Luiz na casa de seus pais, quando foi a Fortaleza tratar da saúde dentária.



Com Dominguinhos, seu ‘pai musical’, Waldonys não só cantou e gravou inúmeras vezes ao longo da trajetória artística. Eles viraram grandes amigos, e o cearense tinha o pernambucano como um irmão e conselheiro.

Trajetória

Com uma carreira consolidada que inclui dez CDs e um DVD, Waldonys participou de programas de projeção nacional no final dos anos 1980, morou nos Estados Unidos e, voltando ao Brasil, participou de turnês e gravações ao lado de nomes como Marisa Monte, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo.



O reconhecimento do público e da crítica levou Waldonys a ampliar os espaços da sua carreira solo, com vitoriosas temporadas pelos Estados Unidos, México, Cuba, países da América do Sul e da Europa.

Apaixonado pela arte de voar, Waldonys é membro honorário da Esquadrilha da Fumaça e paraquedista de demonstração aérea. Cruza os céus em arrojadas manobras acrobáticas a bordo do seu avião e em seus saltos de paraquedas.

SERVIÇO:

Waldonys 51

Dia 17 de setembro (domingo), às 20h

Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos:

Plateia baixa: R$ 80 + 1 kg de alimento (ingresso social), R$ 80 (meia), R$ 160 (inteira)

Plateia alta: R$ 70 + 1 kg de alimento (ingresso social), R$ 70 (meia), R$ 140 (inteira)

Balcão: R$ 60 + 1 kg de alimento (ingresso social), R$ 60 (meia), R$ 120 (inteira)

À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h)

