REALITY SHOW Wallas Arrais é o eliminado da vez em "A Fazenda 17" Na nona Roça da edição, Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputaram a preferência do público para seguir no reality show

Na noite da quinta-feira, 20, mais um peão se despediu de A Fazenda 17. Na nona Roça da edição, Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputaram a preferência do público para seguir no reality show. Com apenas 31,04% dos votos para ficar, Wallas levou a pior e foi eliminado do programa.

Antes de anunciar o resultado, Adriane Galisteu discursou para cada um e declarou a ele: "Wallas, às vezes a gente esquece de sua carreira como cantor. Porque aqui você virou jogador. Você guardou muita coisa no seu peito e talvez essas mágoas tenham virado uma bola de ferro. A gente precisa aprender a seguir em frente."

A apresentadora também informou que o resultado foi acirrado e variou ao longo do dia. "Mais um pouco e você tinha virado. Você marcou seu nome no celeiro de lendas. Te desejo tudo de maravilhoso aqui fora", declarou Galisteu.

Wallas foi indicado à Roça pela fazendeira Saory Cardoso, que manteve a promessa feita ao longo da semana. Duda, última peoa a ocupar o banquinho da Roça, teve como vantagem vetar alguém da Prova do Fazendeiro e o escolheu. Sendo assim, ele não teve a oportunidade de escapar da berlinda.

Logo após a eliminação, o agora ex-peão participou do quadro Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde pôde rever e comentar alguns momentos de sua trajetória no jogo.





