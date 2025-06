A- A+

CINEMA Walter Carvalho traz ao no Cine PE workshop gratuito sobre a linguagem da teledramaturgia Com inscrições abertas pelo Sympla, atividade ocorre no dia 12 de junho

O cineasta Walter Carvalho vem ao Recife para ministrar, no Cine PE, o workshop “Teledramaturgia: A Palavra Pelo Olhar de Uma Interpretação por Dentro da Imagem”. A atividade ocorre no Novotel Recife, no dia 12 de junho, às 15h.

Com duração de duas horas, o workshop é gratuito e oferece 70 vagas. Os interessados podem se inscrever por meio do Sympla.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Walter Carvalho construiu uma carreira consolidada no audiovisual. Ao longo de mais de cinco décadas de trajetória, o cineasta assinou a direção de fotografia de clássicos do cinema, como “Central do Brasil” (1998), “Madame Satã” (2001), “Lavoura Arcaica” (2001), “Amarelo Manga” (2002) e “Carandiru” (2003).

Na televisão, Walter também imprimiu sua marca. Ele trabalhou em novelas e minissérie como “O Rei do Gado” (1996), “O Rebu” (2014), “Justiça” (2016), “Pantanal” (2022) e “Renascer” (2024).

A proposta do workshop é mostrar o papel narrativo da imagem, refletindo sobre como a câmera interpreta e amplifica a palavra através do olhar. Walter oferece uma imersão no seu processo de construção dentro da teledramaturgia.

