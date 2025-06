Walter e Laudelino, dois novos galãs de 'Vale tudo', vão mudar a história de Odete Roitman; entenda

A- A+

A história de Odete Roitman ( Débora Bloch) sofrerá uma reviravolta com a entrada de dois novos personagens no remake de " Vale tudo", no ar às 21h na TV Globo.



As chegadas de Walter ( Leandro Lima) e Laudelino ( Herson Capri) — que já apareceram nos capítulos mais recentes da novela, nesta semana — prometem mexer radicalmente com os rumos da trama e até dar uma balançada nos planos da empresária. Mas, afinal, quem são as duas figuras?

Empresário misterioso, Laudelino surge de maneira mais discreta, como um frequentador assíduo do restaurante recém-inaugurado por Raquel (Taís Araújo) e Poliana ( Matheus Nachtergaele) no clube.

Sempre reservado, ele prova um prato diferente por dia no local — até que revela sua verdadeira identidade: todo-poderoso no ramo gastronômico, o homem é dono da rede de restaurantes Paladar e está em busca de sucessores para tocar o negócio.

Sim, é isso mesmo: ele quer vender tudo para Raquel e Poliana. E é aí que uma grande virada tem início. Quem conhece a história original sabe, afinal, que, ao assumir a Paladar, Raquel dá a volta por cima e começa a trilhar um caminho para o topo no mercado da culinária.

Mas Laudelino não está só de olho em comida boa, não. O empresário também vai se encantar por Aldeíde ( Karine Teles), irmã de Poliana, e o romance entre os dois deve render boas cenas. E, claro, a tal ascensão repentina de Raquel (com direito a novo status, novos contatos e mais visibilidade) começa a incomodar Odete Roitman — afinal, ela não gosta nada de ver adversárias prosperando.

É aí, então, que entra em cena Walter, bonitão que enlaçará o coração da vilã. Depois de aparecer num sarau promovido por Tia Celina (Malu Galli) e conquistar a empresária de primeira, o rapaz vai virar namorado oficial de Odete, frequentando a casa dela, participando da rotina da família... Só que, como tudo em Vale Tudo, essa estabilidade promete durar pouco. Pouco mais pra frente, é com César Ribeiro (Cauã Reymond) que Odete se envolverá de verdade.

Por enquanto, a chegada de Walter coloca Odete numa posição diferente: pela primeira vez, ela vai parecer envolvida de verdade — e isso pode ser justamente o ponto fraco que os rivais dela estavam esperando. O galã se tornará, aliás, um grande parceiro nos planos que a vilã vai armar contra a empresa Paladar sob o comando de Raquel.

Resumo da ópera? Laudelino e Walter são as peças que faltavam para colocar Odete Roitman na linha de fogo. Uma ameaça vem do mundo dos negócios, outra do campo afetivo. E a empresária que sempre controlou tudo com mãos de ferro pode começar a perder o controle — e sabe-se que, quando isso acontece, o caldo entorna... A ver.

