Walter Salles comemora vitórias de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura em Cannes: "Histórico"

A- A+

Walter Salles comemorou as conquistas de "O agente secreto" no Festival de Cannes. O filme deixou o evento na Riviera Francesa com dois prêmios na mostra competitiva principal: melhor direção para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura. O diretor de "Ainda estou aqui", vencedor do Oscar de melhor filme internacional, celebrou o "momento histórico" do cinema brasileiro.

"É um momento histórico para o cinema brasileiro. A Palma de Melhor Direção em Cannes premia um grande filme de um dos maiores cineastas contemporâneos, Kleber Mendonça Filho. A Palma de Melhor Ator celebra o extraordinário talento de Wagner Moura", disse Salles em nota encaminhada ao Globo.



“'O agente secreto' é um filme que amplia a cinematografia brasileira, de uma profunda inventividade, que desvenda um dos períodos mais violentos da ditadura e é movido pela extraordinária polifonia humana do Recife, que Kleber filma de forma apaixonante. São duas Palmas valorizadas por um juri essencialmente humanista".



Este é o segundo longa do diretor pernambucano a receber um prêmio oficial no evento. Em 2019, "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles, voltou para casa com o Prêmio do Júri. O cineasta também disputou a Palma de Ouro com "Aquarius".

Em 2025, o diretor se juntou a Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Cacá Diegues, Hector Babenco e ao próprio Walter Salles como os brasileiros com mais presença na mostra competitiva de Cannes, com um total de três participações.

“O agente secreto” é uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes completam o elenco principal.

O júri da competição foi presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, que comandou o time que traz ainda a atriz americana Halle Berry, o ator americano Jeremy Strong, o cineasta mexicano Carlos Reygadas, o cineasta indiano Payal Kapadia, o diretor congolês Dieudo Hamadi, a atriz italiana Alba Rohrwacher, a escritora francesa Leila Slimani e o diretor sul-coreano Hong Sang-soo.

Após 12 dias de muito cinema e flashes no tapete vermelho, o Festival de Cannes chegou ao fim com "A Simple Accident", de Jafar Panahi, conquistando a cobiçada Palma de Ouro. O cineasta iraniano recebeu o prêmio das mãos de Cate Blanchett. Ao todo, 22 filmes competiram na mostra principal.



Como é o filme

Ambientado no final dos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira, o longa acompanha Marcelo (Wagner), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que o clima não é dos melhores. Além de Wagner, o elenco reúne nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier.

Veja também