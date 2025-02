A- A+

Walter Salles lamentou na tarde desta sexta-feira (14) a perda do amigo e colega de profissão Cacá Diegues, após parada cardíaca, aos 84 anos, no Rio. Diretamente de Londres, na Inglaterra, onde acompanha no domingo (16) a cerimônia dos prêmios Bafta, o diretor de "Ainda Estou Aqui" classificou a morte de Cacá como "irreparável".



"Cacá Diegues era um Mestre amoroso e lúcido, de uma profunda inteligência e generosidade. É uma perda irreparável para o cinema brasileiro e para a cultura do país. A sua obra fica para sempre, graças à grandes filmes como ''Bye Bye Brasil'' e longas de uma extrema delicadeza como ''Chuvas de Verão", movidos pelo desejo que Cacá tinha de traduzir a identidade brasileira na tela do cinema. Perdi hoje um farol e um amigo", afirmou o diretor em nota encaminhada ao GLOBO.

Em um de seus últimos artigos publicados no GLOBO, o colunista Cacá Diegues homenageou a atriz Fernanda Torres, citando uma das frases ditas pela indicada ao Oscar: "A vida vale a pena". Para ele, "de todas as expressões de Fernanda Torres sobre seu trabalho como Eunice Paiva no grande sucesso do cinema brasileiro ''Ainda Estou Aqui'', de Walter Salles, essa foi a que calou mais fundo no meu coração. Tenho a impressão de que essa foi também a reação dos outros espectadores que acabaram lhe dando o prestigioso prêmio Globo de Ouro, certamente agarrados às suas qualidades".

Veja também